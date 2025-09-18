Cuando la salud mental y el emprendimiento joven marcan el pulso de la provincia de Sevilla

Escucha el programa completo de ‘Tu Pueblo Es Provincia’ de este jueves, 18 de septiembre de 2025

¿Te imaginas dejar el coche aparcado y subirte a un catamarán para ir a trabajar a Sevilla? Esto podría ser posible gracias a la propuesta conocida como ‘Metro-río’, un sistema de transporte fluvial ideado por el físico Agustín Salas, de Coria del Río, que podría conectar la capital con los pueblos ribereños.

Tras casi veinte años de trabajo, su creador ha logrado demostrar que la idea es viable, sostenible y rentable. La propuesta contempla barcos innovadores y estaciones flotantes modernas, capaces de atracar en pocos minutos y de funcionar con energía limpia, sin emisiones contaminantes. El sistema ya está diseñado y probado en simulación digital con éxito; ahora solo falta la financiación que permita convertir en realidad este proyecto pionero, llamado a transformar la movilidad en el área metropolitana de Sevilla.

Salud mental y acompañamiento: un lazo que une pueblos

En los entornos rurales, la soledad y la falta de recursos convierten la salud mental en una necesidad prioritaria. Frente a esta realidad, 'Asaenes Salud Mental' lleva adelante un programa de acompañamiento integral que acerca apoyo y cuidados a municipios como Lebrija, Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan o El Cuervo.

Javier Pérez, técnico de coordinación de 'Asaenes', nos explica cómo funciona todo esto.

Desde la entidad señalan que ese acompañamiento no se limita a intervenciones puntuales: incluye gestiones cotidianas, talleres, actividades sociales y un seguimiento cercano a quienes más lo necesitan. Es un proyecto que ofrece cuidado, compañía y esperanza, porque aseguran que estar bien mentalmente en un pueblo importa tanto como en la ciudad.

Además, si quieres conocer más de cerca su trabajo, puedes contactarles mediante sus redes sociales, página web o por teléfono. Y los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, Asaenes organiza en los Cines MK2 de Nervión Plaza el VII Festival de Cortos y Salud Mental “Salud Mental ¡y acción!”, una apuesta por visibilizar a través del cine lo que implica vivir con salud mental.

De la feria al emprendimiento: Écija abre sus puertas al talento joven

La Campiña sevillana pasa, en apenas unos días, de vivir la alegría de su feria a convertirse en punto de encuentro para el emprendimiento. El próximo 23 de septiembre, Écija acogerá el 'Networking Interprovincial de Jóvenes Empresarios y Empresarias', una cita organizada por Prodetur junto a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla y Córdoba y el Ayuntamiento de Écija.

Rodrigo Rodríguez Hans, vicepresidente de Prodetur, nos da los detalles de este evento.

Este encuentro busca tejer redes entre emprendedores de Sevilla, Córdoba y otras provincias andaluzas, creando un espacio para compartir ideas, contactos y oportunidades de futuro. Y es que dar herramientas y facilidades a los jóvenes para emprender es clave para que el talento no se pierda y pueda quedarse en nuestros pueblos. Además, contará con la participación de voces inspiradoras como el divulgador David Pastor, autor del best seller ‘Era de idiotas’, que aportará una mirada diferente sobre la filosofía y el pensamiento crítico aplicados al mundo empresarial.

Otras noticias de la provincia: entre ferias, arte y tradiciones

Repasamos junto a Ana Sánchez Germain lo más destacado en los municipios sevillanos, con ferias y actividades culturales:

Sevilla se convierte en el epicentro del primer Congreso de Oleoturismo de España en el Parque de María Luisa, mientras Bollullos de la Mitación celebra la feria en honor a la Virgen de Cuatrovitas. Castilleja de la Cuesta, Carrión de los Céspedes y Valencina de la Concepción llenan sus calles de música, teatro y actividades culturales, y Coria del Río ofrece su feria de Interés Turístico de Andalucía con paseos de caballos y conciertos nocturnos.

La Algaba destaca con su Feria y Fiestas Populares, donde tendremos una programación especial de COPE Más Sevilla. Morón de la Frontera celebra su feria del 18 al 21 de septiembre, Gilena acoge el Simposio Artiféx con escultores trabajando en directo, y Gerena organiza el Sexto Concurso Nacional de Cortadores de Jamón, combinando sabor y solidaridad.

Tertulia con las emisoras asociadas de COPE en la provincia

El programa ha incluido la tradicional tertulia con nuestras emisoras asociadas:

Desde COPE Sierra Norte, Emiliano Caro, nuestro ‘Virrey de la Sierra Morena’ nos habla del famoso "Clavo Dorado" en el Parque Natural Sierra Morena y la 15ª Concentración de Rahalas de Cazalla.

Emiliano Caro, nos habla del famoso "Clavo Dorado" en el Parque Natural Sierra Morena y la 15ª Concentración de Rahalas de Cazalla. Desde COPE Utrera, ‘El visir de Utrera’, Alberto Flores, Nos invita a vivir la Feria de la Seda de los Molares.

Alberto Flores, Nos invita a vivir la Feria de la Seda de los Molares. Desde COPE Écija, nuestra ‘Reina del Sur’, Carmen Prados nos cuenta en que consiste la Noche de Carnaval en Lantejuela.

