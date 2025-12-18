Quantica refuerza su apuesta B2B con la incorporación de Leandro Real como director de negocio para empresas

Quantica Renovables anuncia la incorporación de Leandro Real como su nuevo director de negocio para empresas (B2B), en un momento clave de transformación energética para la industria española. Con más de dos décadas de experiencia en compañías como KPMG Asesores o Abengoa, el nuevo directivo se une con la misión de consolidar el liderazgo de Quantica en autoconsumo industrial, acelerar la implementación de soluciones energéticas integrales que incluyan generación, almacenamiento y gestión inteligente, además de desarrollar nuevas soluciones vinculadas a la electrificación de las empresas que permita una progresiva y sostenible migración de los combustibles fósiles.

“Su incorporación llega en un momento clave para el sector industrial. 2026 marcará un punto de inflexión, con una regulación más exigente, costes energéticos inestables y una presión creciente sobre la eficiencia operativa. En este escenario, necesitamos fortalecer nuestro liderazgo con perfiles estratégicos, capaces de entender la realidad de nuestros clientes y convertirla en soluciones reales. Leandro aporta esa visión técnica, experiencia transversal y capacidad de ejecución que ahora necesitamos en el canal B2B”, señala Javier Becerra, director general de Quantica.

Su perfil, orientado a la eficiencia, la digitalización y el diseño de soluciones a medida, refuerza la apuesta de Quantica por posicionarse como plataforma energética integral, más allá de una instaladora. En este modelo, la propuesta de valor combina autoconsumo, baterías, mantenimiento, digitalización, aerotermia y acompañamiento técnico durante toda la vida útil de las instalaciones.

Liderazgo B2B en un nuevo ciclo energético

El nombramiento de Real se enmarca en una etapa de consolidación para Quantica, que afronta el nuevo ciclo del autoconsumo con una posición destacada en el segmento industrial. En los dos últimos años, Quantica ha incrementado un 80% la firma de contratos PPA en el sector industrial y ha multiplicado por cinco la demanda de instalaciones con batería y por veinte la de sistemas de respaldo, consolidando su posición como operador de referencia en este canal.

Leandro Real, nuevo director de negocio para empresas (B2B)

“El contexto energético actual es tan desafiante como estimulante. La inestabilidad e incertidumbre del mercado eléctrico, el fin de ciclo de subvenciones, la exposición regulatoria de las empresas a la nueva normativa, el rápido desarrollo de las tecnologías de electrificación o el riesgo de tensiones en la red obligan a tomar decisiones estructurales a toda empresa que quiera seguir siendo competitiva a medio y largo plazo. La energía solar, especialmente combinada con almacenamiento, será la palanca que definirá la competitividad de muchos sectores en los próximos años. En mi incorporación al equipo, trabajaremos para acompañar esa transformación con una propuesta adaptada, cercana, escalable, digital y, sin duda, rentable”, explica Real.

Un nuevo reto profesional con visión de crecimiento

“Tras una trayectoria consolidada en compañías de referencia, inicio con enorme ilusión una nueva etapa en Quantica, un proyecto ambicioso respaldado por Hanwha. Dejo atrás grandes organizaciones para asumir un reto aún mayor, con un un potencial extraordinario de crecimiento y la firme convicción de seguir impulsando soluciones energéticas que transformen la realidad de nuestros clientes, ayudándoles a seguir siendo competitivos en un entorno global, incierto y cada vez exigente.”

En su nuevo rol, Real, además de liderar el desarrollo y ejercer como director del área de negocio para empresas (B2B), aportará su dilatada experiencia para servir de catalizador en el ejercicio de desarrollo y profesionalización de Quántica.

Un perfil con visión estratégica y experiencia multisectorial

Leandro Real es ingeniero industrial con formación en gestión y eficiencia energética. Ha desarrollado su carrera en compañías vinculadas al sector energético como Abengoa o implementado proyectos de eficiencia y renovables de todas las índoles en mucha de las principales compañías de este país, trabajando tanto en el diseño de las soluciones como en su implementación o en la búsqueda de las mejores soluciones de financiación.

Durante más de diez años en KPMG, asumió funciones de consultoría estratégica para grandes compañías, liderando planes de electrificación, análisis de costes energéticos y proyectos de transformación vinculados a la sostenibilidad medioambiental y financiera. Su experiencia abarca desde la operativa industrial hasta la toma de decisiones en entornos regulatorios complejos.

Acompañar a la industria en el nuevo ciclo energético

Con su incorporación, Quantica refuerza su posicionamiento como plataforma energética de referencia, con el objetivo de acompañar al tejido industrial en un nuevo ciclo donde la autonomía energética, la descarbonización y la eficiencia serán las claves para toda empresa que pretenda ser competitiva a medio y largo plazo.

Y precisamente con Leandro Real, hemos hablado de su trayectoria, y su planes en esta nueva andadura.