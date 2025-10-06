COPE
A prisión sin fianza el hombre que confesó haber matado a su madre en Brenes

Un hombre ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza tras ser detenido por la Guardia Civil como presunto autor de la muerte de su madre en la localidad Sevilla. El detenido se presentó voluntariamente en un cuartel del municipio para confesar el crimen.

Ana Sánchez Germain

Sevilla - Publicado el

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Lora del Río, en funciones de guardia, acordó este lunes su ingreso en prisión provisional mientras se instruye el caso. Según informó la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al detenido se le atribuye inicialmente un presunto delito de homicidio. Durante su comparecencia en sede judicial, prestó declaración ante el juez. 

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles en el domicilio familiar del municipio, aunque el hombre no fue detenido hasta el viernes, cuando se presentó en el cuartel de la Guardia Civil para confesar que había acabado con la vida de su madre. La Policía Judicial se encuentra investigando las circunstancias exactas del crimen, y por el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la víctima ni sobre el presunto autor.

El caso ha generado conmoción en Brenes, donde vecinos y autoridades locales siguen atentos a la evolución de la investigación. La causa sigue abierta mientras se recopilan pruebas y testimonios que permitan esclarecer todos los aspectos del homicidio.

