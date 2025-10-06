Corte total en la A-4 en El Carpio tras quedar atrapado el conductor de un camión en una colisión por alcance

El conductor de un camión ha quedado atrapado este lunes por la mañana tras una colisión por alcance con otro vehículo pesado en la autovía A-4, a la altura del término municipal cordobés de El Carpio. El siniestro se ha producido sobre las 9:03 horas, cuando el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recibido varios avisos alertando del accidente, ocurrido en el tramo comprendido después de la localidad de Pedro Abad, en sentido Sevilla.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos y servicios sanitarios, que han trabajado en el rescate del conductor que había quedado atrapado en la cabina del camión. Los agentes de la Guardia Civil investigan ahora las causas del siniestro, mientras los servicios de emergencia han coordinado las labores para liberar al afectado y restablecer la circulación en una vía que soporta un elevado tráfico de vehículos pesados.

Como consecuencia del accidente, la autovía A-4 permanece cortada totalmente en dirección Sevilla, entre los kilómetros 374,46 y 374,8, a la altura del paraje de San Antonio, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). Este corte ha provocado importantes retenciones en la zona, lo que ha obligado a los conductores a buscar vías alternativas mientras los operativos de emergencia intervenían sobre el terreno.

Desde el 112 Andalucía se ha recordado la importancia de extremar la precaución en carretera, especialmente en jornadas de tráfico intenso y en vías de gran capacidad como la A-4, donde las colisiones por alcance entre vehículos pesados pueden tener consecuencias graves tanto para los conductores implicados como para la fluidez del tráfico.