Lo que necesitan los niños y jóvenes con altas capacidades: "Imprescindible"

Miguel Ángel Blanco relata en COPE la experiencia de su hijo en el programa UR Talent

Steve Jobs, Mozart, Picasso o Einstein dejan legados extraordinarios, han hecho historia. Todos ellos tienen algo en común: fueron niños con altas capacidades.

Podría parecer que tener este don es garantía siempre de éxito, pero la realidad es mucho más compleja. Su vida está marcada por desafíos y obstáculos, especialmente en el ámbito educativo y social.

En La Rioja existen a día de hoy 764 chavales que están reconocidos como niños con altas capacidades, aunque los expertos calculan que el 80% del total no están diagnosticados. Así que podríamos estimar en más de 3.000 jóvenes riojanos con altas capacidades, aunque hoy no tengan un diagnóstico.

No nos extraña que un niño o un joven con dificultades tenga un apoyo, una compañía académica especial; sin embargo, ha costado más entender que los chavales con altas capacidades necesitan una ampliación de contenidos educativos. Necesitan motivación, necesitan que les den respuestas o que les planteen nuevos interrogantes. Estos chavales tienen "hambre por aprender", una curiosidad sin límites...

No son seres extraordinarios pero sí tienen una capacidad extraordinaria para alguna disciplina, en algún aspecto. Sus habilidades no llegan a todos los ámbitos, al menos, de forma generalizada. Hay quien posee un don artístico, otros en lo matemático... y hay quien lee con destreza mucho antes de lo habitual pero su dibujo es el de un niño de su edad... Como en todo, cada caso es un mundo que hay que tratar de manera personalizada.

Para apoyarles y darles esos conocimientos extra, pero también para acompañarles emocionalmente, se pone en marcha un curso más el Programa UR Talent de La Universidad de La Rioja. Un programa que comenzó su andadura en 2023.

Durante este curso que acaba de comenzar atenderá a 380 menores con altas capacidades de entre 4 y 18 años.

UR Niños y jóvenes adquieren conocimientos que sacian su hambre de aprender

UR Talent es un programa de Enriquecimiento Extracurricular para niños y niñas con Altas Capacidades. Estos chicos acuden los viernes y los sábados a las instalaciones de la Universidad de La Rioja.

Niños que encuentran lo que buscan y familias que encuentran tranquilidad. Y es que, en algunas ocasiones, al falta de motivación conduce incluso, aunque parezca mentira, al fracaso escolar.

Para que conozcas hasta qué punto ayuda este programa UR Talent de La Universidad de La Rioja vamos a saludar al padre de un adolescente de 14 años que participa desde hace años en este proyecto.

UR Un programa personalizado y que atiende las necesidades de los niños con altas capacidades

Miguel Ángel Blanco tiene un hijo con altas capacidades.