Fallecido el conductor atrapado en la colisión entre dos camiones en la A-4 en El Carpio

El conductor del camión atrapado en la colisión por alcance con otro camión en la mañana de este lunes en la autovía A-4 a su paso por el término municipal cordobés de El Carpio ha fallecido. El carril derecho de la vía dirección Sevilla permanece cortado desde las 11,15 horas, tras el corte total de la carretera un par de horas, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

Al respecto, desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía han informado de que el accidente ha tenido lugar a las 9,03 horas, cuando se ha registrado la colisión de los dos camiones en el kilómetro 374 de la autovía pasada la localidad de Pedro Abad.

A la zona se han trasladado los agentes de la Guardia Civil, que investigan el suceso, así como los Bomberos de Montoro, para rescatar al conductor atrapado en la cabina del vehículo, y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS).