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La Policía Local de Sevilla detiene a un fugitivo con una orden de extradición a Italia

El hombre, de 22 años, fue localizado en el barrio de El Cerezo durante un operativo del nuevo Grupo de Apoyo y Reacción (GAR) de la Policía Local

Intervención Policía Local

Europa Press

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Redacción COPE Sevilla

Sevilla - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Agentes del Grupo de Apoyo y Reacción (GAR) de la Policía Local de Sevilla han detenido a un hombre de 22 años sobre el que pesaba una requisitoria en vigor. Dicha orden judicial exigía su detención y extradición inmediata a Italia.

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La detención ha tenido lugar en el barrio de El Cerezo, en el Distrito Macarena, según ha informado Emergencias Sevilla a través de sus redes sociales. El hombre ya se encuentra en dependencias policiales para su inminente puesta a disposición judicial.

Balance del nuevo Grupo de Apoyo y Reacción

Este nuevo grupo especial de agentes municipales ha concluido su primer fin de semana en operativo con un balance significativo. En total, han identificado a 315 personas y han inspeccionado 143 vehículos en diversos controles de seguridad ciudadana.

Como resultado de estas actuaciones, se han levantado 13 actas de aprehensión de estupefacientes, se han intervenido seis armas y se han tramitado siete actas de extranjería. Además, este mismo grupo detuvo el pasado jueves a un varón de 24 años que acumulaba tres reclamaciones judiciales.

La primera intervención del GAR se realizó el miércoles 18 de marzo, también en esta misma zona, y culminó con un total de 203 servicios. En esa ocasión, fueron identificadas 104 personas, se inspeccionaron 69 vehículos, se levantaron cinco actas por drogas y hubo tres investigados no detenidos por presuntos delitos contra la seguridad vial.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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