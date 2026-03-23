Roba una mochila con 2.500 euros y la abandona al no encontrar el dinero

Un suceso insólito ha tenido lugar en Arahal (Sevilla), donde la Policía Local ha recuperado una mochila que contenía 2.500 euros en efectivo. El autor del robo la sustrajo de un vehículo y, al parecer, la desechó poco después al no percatarse del valioso contenido que albergaba en uno de sus bolsillos.

El hallazgo de un vecino

Los hechos se desencadenaron el pasado sábado, sobre las 10:00 de la mañana, cuando un vecino alertó a las autoridades de que había encontrado una mochila abandonada bajo un coche en la calle Profesora Magdalena Sánchez. Los agentes se desplazaron al lugar para recogerla y la trasladaron a la jefatura para su inspección.

Una vez en dependencias policiales, los agentes procedieron a inspeccionar la mochila. En su interior hallaron dos facturas a nombre de una empresa de la localidad, lo que proporcionó una primera pista clave. Un registro más minucioso en el resto de compartimentos desveló la presencia de un sobre con 2.500 euros en su interior.

Un despiste que costó caro al ladrón

Gracias a los datos de las facturas, la Policía Local contactó con los responsables de la empresa, quienes confirmaron ser los propietarios. Según manifestaron, la mochila fue sustraída de su coche, donde la habían dejado tras cobrar un pedido. Todo apunta a que el ladrón solo revisó los compartimentos de mayor tamaño y, al no encontrar objetos de valor a primera vista, decidió deshacerse de ella abandonándola donde finalmente fue encontrada.