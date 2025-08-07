Muere un trabajador tras caer desde una azotea de cinco metros en Gines

Un trágico accidente laboral ha costado la vida este jueves a un hombre de 59 años en el municipio sevillano de Gines, según ha confirmado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía.

El suceso tuvo lugar en torno a las 08:25 horas en una vivienda situada en la calle Castilla. Una llamada al Teléfono de Emergencias 112 alertaba de que un trabajador se había precipitado desde una azotea, cayendo desde una altura aproximada de cinco metros mientras desempeñaba su labor profesional.

De inmediato se activaron los protocolos de emergencia, movilizándose Policía Local, Guardia Civil y efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que se desplazaron con urgencia al lugar del siniestro. Sin embargo, a su llegada, los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento del trabajador, sin que diera lugar a traslado hospitalario.

Como marca el protocolo en este tipo de situaciones, se ha dado aviso tanto al Centro de Prevención de Riesgos Laborales como a la Inspección de Trabajo, que serán ahora los encargados de investigar las circunstancias del accidente y determinar si se cumplían las condiciones de seguridad exigidas.

Este nuevo caso de accidente laboral se suma a otros registrados en la provincia de Sevilla, donde la siniestralidad en el ámbito del trabajo continúa siendo una preocupación para sindicatos y autoridades. El fallecido estaba realizando trabajos en altura cuando se produjo la caída, cuyas causas exactas aún no han sido esclarecidas.

Desde el Ayuntamiento de Gines no se han pronunciado aún sobre el suceso, aunque se espera que en las próximas horas se ofrezca algún tipo de declaración o muestra de condolencia hacia la familia del fallecido.