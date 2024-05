Manuel Carrasco y Antonio Burgos, a título póstumo, Hijos Adoptivo y Predilecto de Sevilla

Será el próximo 30 de mayo, el día de San Fernando, cuando se entreguen estas distinciones por la trayectoria y vinculación con la ciudad de Sevilla. El periodista y escritor, Antonio Burgos, será hijo predilecto, a título póstumo, por su trayectoria en los medios y su bien conocido amor a Sevilla; y el cantante Manuel Carrasco, que dice sentir a esta ciudad como su "ciudad talismán", recibirá la distinción de hijo adoptivo.

La junta de portavoces del Ayuntamiento de Sevilla ha propuesto también que se entregue la Medalla de la Ciudad de Sevilla, en el apartado de trayectoria profesional, labor emprendora y empresarial, a Francisco Rodríguez Rodríguez, fundador de calzados Paco Rodríguez; a Juan Suárez Salas y Juan Antonio López Olmos, fundadores de la compañía logística Covey.

También a José Luis Garrido Bustamante, periodista y escritor, y denominado como la "voz privilegiada de Sevilla" que no se esperaba esta distinción. "Si bien yo algún día pensé que me podían nombrar pregonero de la Semana Santa, nunca pensé que me darían una medalla por hacer mi trabajo".

José Antonio Maldonado, reconocido meteorólogo y colaborador de la Cadena Cope ha agradecido através de nuestros micrófonos esta distinción en cuyo acto de entrega asegura que "le será difícil no emocionarse". Aunque vive en Madrid, se siente sevillano ya que nació en el barrio de San Lorenzo y es hermano de la Soledad "que es la hermandad que ha tirado del carro de las adhesiones junto con el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla" para que sea distinguido con la medalla de la ciudad.

En esta misma categoría figuran los nombres de Eugenio Suárez Palomares, abogado, magistrado y fiscal en excedencia; Ghenova Ingeniería, empresa de ingeniería multinacional creada en Sevilla, donde sigue teniendo su sede, y Francisco García Campos, emprendedor, que fundó Sevitrade hace 35 años, y que en 2024 cumple 50 años dedicado al mundo empresarial sevillano.

En lo que al fomento del arte y la cultura se refiera, han sido galardonados con la Medalla de la ciudad, Carmen Sevilla, también a título póstumo, actriz, cantante y presentadora de televisión; Manuel Álvarez-Beigbeder Pérez, Manuel Alejandro, compositor, arreglista, productor y cantante, "con más de 600 composiciones, entre ellas la mítica canción 'Sevilla', que interpretó Rocío Jurado"; Manuel Marín, bailaor flamenco, maestro y coreógrafo de "innumerables figuras del Flamenco", y José Abraham, autor, compositor y productor musical.

Fomento de las tradiciones

Irene Gallardo, hija de Alberto Gallardo recogerá orgullosa la medalla, a título póstumo, a su padre por su contribución a fomentar las tradiciones de Sevilla ya que dedicó toda su vida al mundo del costal y también a la lucha libre. "Para la familia Gallardo es la consecución de todo un sueño", asegura que ha sido muy gratificante y satisfactorio y que les hubiera encantado que esta medalla la hubiera recogido él. Lo describe como un hombre humilde que seguro que hubiera dicho "no ser digno merecedor de esta distinción" y no era una falsa modestia ya que son muchos los que "le reconocen como maestro de capataces y costaleros y también en el mundo del deporte ya que fue campeón de Andalucía de peso medio en lucha libre americana". Llevaba el nombre de Sevilla por bandera y atesoraba una gran vinculación con la hermandad de los Gitanos.

La medalla al fomento de la tradición la recibirá igualmente la Hermandad de la Estrella, que en 2024 celebra los 350 años de la fusión de las hermandades del Cristo de las Penas y la Virgen de la Estrella; el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, fundado en 1936 como corporación de Derecho Público; la Banda de Música de la Cruz Roja, formación musical histórica, y Joaquín Egea López, historiador y defensor del patrimonio sevillano.

Por su contribución a la ciencia han sido objeto de este galardón Estefanía García Guerrero, investigadora de referencia a pesar de su juventud; Fernando de la Portilla de Juan, médico especialista en cirugía general y aparato digestivo y presidente de la Sociedad Española de Coloproctología.

En el apartado de labor educativa, social y fomento de los valores humanos se halla el CEIP Borbolla, que está de centenario; el CEIP Vélez de Guevara, "emblema educativo del barrio de Torreblanca"; el Colegio Sagrado Corazón de Sevilla, con 125 años de historia; la Fundación Psicopediatría, "que lleva 50 años apoyando proyectos de vida de personas con discapacidad intelectual"; la Policía Nacional, en el bicentenerio de su creación; la Casa de Jaén de Sevilla, y Baldo Peña, "mujer entregada en cuerpo y alma al béisbol y sófbol, cuidando constantemente de pequeños y mayores".

Por último, por sus méritos deportivos han sido distinguidas Olga Carmona e Irene Guerrero, ambas campeonas del Mundo con la Selección española de fútbol, mientras que por su contribución a la difusión del nombre de la ciudad, como embajador de la misma, el grupo musical Siempre Así recibirá también el día 30 de mayo la Medalla de Sevilla.

