Jorge de ‘Los Morancos’ a punto de ser agredido por recordarle a un hombre la distancia de seguridad

Es una de principales recomendaciones que nos están haciendo desde el estallido de esta crisis sanitaria del coronavirus: guardar la distancia de seguridad para prevenir posibles contagios.

Sin embargo, parece que hay personas que no atienden a la misma a tenor de los que estamos viendo cada día, no sólo en televisión, sino a través de nuestros propios ojos cada vez que salimos de casas por trabajo, para hacer la compra o, simplemente, a pasear o hacer deporte.

Uno de los que ha podido vivir en primera personas esta falta de atención a una recomendación vital para evitar contagiarnos, es Jorge Cadaval, integrante del dúo humorístico sevillano ‘Los Morancos’, quien además lo ha contado en televisión para concienciar a las espectadores. Concretamente durante una entrevista en el programa ‘Liarla Pardo’, de La Sexta, presentado por la periodista Cristina Pardo.

Según comenta, hace unos días fue a comprar el pan para el desayuno y “la panadería sólo deja entrar a dos personas”, por lo que estaba él y otro hombre que iba por delante.

”Él con una mascarilla, yo con la mía”, especifica el sevillano, quien indica que cuando el sujeto va a pedir el pan se queda a pocos centímetros de donde él encontraba mientras señalaba la pieza que quería y se lo decía al dependiente.

Al ocurrir esto, Jorge le indicó al otro cliente que “tiene usted que guardar las distancias”. “Para que le he dicho nada”, lamenta el integrante de ‘Los Morancos’, quien, entre risas, señala que el hombre se llega a encarar con el preguntándole: “¿Qué me has dicho? ¿Me estás buscando?”.

Más allá de la desagradable anécdota y del incómodo momento que, nos imaginamos, ha debido de pasar Jorge Cadaval, éste no deja pasar la oportunidad para, como llevan haciendo durante todo este estado de alarma, aprovechar para lanza un mensaje de concienciación, al señalar que “es lo único que tenemos que hacer, guardar las distancias, tener las manos limpias y usar mascarilla, mira que poco nos piden y ya está”.

También te puede interesar: