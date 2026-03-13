Javi Medina llega a Sevilla con ‘Íntimo y Musical’ de COPE

Sevilla acoge una nueva cita del ciclo musical organizado por COPE en colaboración con la Fundación Cajasol. En esta ocasión, el protagonista será Javi Medina, uno de los nombres más destacados del flamenco contemporáneo, que ofrecerá un concierto íntimo en el corazón de la capital andaluza.

La cita será el miércoles 18 de marzo a las 18:00 horas en la sede de la Fundación Cajasol, donde el artista compartirá su música en un formato muy especial: voz, guitarra y emoción, en un encuentro cercano con el público sevillano.

Una voz única del flamenco contemporáneo

Nacido en Leganés y siempre acompañado de su inseparable guitarra, Javi Medina se ha consolidado como uno de los artistas más personales de la escena actual gracias a su capacidad para fusionar flamenco contemporáneo con otros géneros y conectar emocionalmente con varias generaciones de oyentes.

Javi Medina en uno de sus conciertos de la gira 'Gato Negro Tour'

Su música, marcada por letras profundas y melodías envolventes, aborda temas universales como el amor, la pérdida o la esperanza, lo que le ha permitido crear una relación muy directa con su público. Con millones de reproducciones en plataformas digitales y una trayectoria en constante crecimiento, Medina se ha convertido en un fenómeno que llena salas y emociona allá donde actúa.

Este encuentro acústico en Sevilla promete ser una tarde de música auténtica y cercanía, donde los asistentes podrán disfrutar del artista en su formato más puro.

📍Lugar: Fundación Cajasol (C/ Álvarez Quintero , Sevilla )

(C/ , ) 🗓 Fecha: Miércoles 18 de marzo – 18:00 h

Invitaciones: pueden recogerse este viernes 13 de marzo a partir de las 11:00 horas en la sede de la Fundación Cajasol.

Si quedaran invitaciones, también pueden recogerse el sábado en horario de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas, hasta agotar existencias.

El evento está presentado por Mariani Molina, organizado por COPE Sevilla y cuenta con la colaboración de Fundación Cajasol.