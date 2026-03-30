La huelga de controladores aéreos amenaza la Feria de Abril y la final de la Copa del Rey

Los controladores aéreos del aeropuerto de Sevilla han advertido de que la empresa para la que trabajan, Servicios Aeronáuticos Navegación y Control (Saerco), les está "empujando" a una huelga que podría afectar al tráfico del aeródromo durante la Feria de Abril y la final de la Copa del Rey.

Falta de personal, el detonante del conflicto

El portavoz de Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Pablo Gómez Junquera, ha acusado a la empresa de no querer negociar para llegar a un acuerdo. El objetivo del sindicato es aumentar la actual plantilla de diez trabajadores en la torre sevillana, que eran 16 cuando Saerco tomó la concesión en septiembre de 2021.

Además de "no sentarse a negociar", Junquera ha asegurado que la compañía ha propuesto a la plantilla "una nueva estructura de turnos". Esta medida, según el sindicato, supone "menos personal al día" justo cuando se prevé que la operativa aumente casi un 10 por ciento durante la temporada de verano que empieza la próxima semana.

La empresa nos empuja a declarar la huelga de forma inminente"

A pesar de nuestros esfuerzos por llegar a un entendimiento, que recalco nada tiene que ver con temas económicos, la empresa nos empuja a declarar la huelga de forma inminente", ha sostenido el portavoz sindical. Admite, además, la gran repercusión que tendrá el paro, "teniendo en cuenta que se verá afectada la Feria de Abril y la final de la Copa del Rey".

Vigilancia más allá de los vuelos comerciales

Saerco tiene la concesión de la torre de Sevilla para los aparatos por debajo de 1.900 pies, contando con una "plantilla absolutamente infradimensionada”, según la organización sindical. Los controladores han recordado que su labor no solo supervisa los vuelos de entrada o salida del aeropuerto, sino también “las salidas de los helicópteros del 061 desde Cartuja” y todo el tráfico aéreo en la ciudad y su entorno.