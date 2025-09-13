COPE
Un hombre se desvanece y muere sobre las vías del tranvía de Sevilla: la línea ha quedado suspendida

A las 10:40 horas, se ha recibido el aviso de que un hombre estaba caído en la calle sobre la vía del tren a la altura de la estación de San Bernardo

El servicio de Metrocentro de Sevilla ha quedado suspendido en los dos sentidos tras el fallecimiento en la mañana de este sábado de un hombre de 92 años, cuyo cuerpo ha quedado tendido en mitad de la vía.

La empresa municipal de transportes (Tussam) ha informado de que la línea T1 quedaba "suspendida por motivos ajenos" a la compañía, mientras que Emergencias 112 Andalucía ha precisado que, a las 10:40 horas, se ha recibido el aviso de que un hombre estaba caído en la calle sobre la vía del tren a la altura de la estación de San Bernardo, tras desvanecerse cuando estaba cruzando la calle.

Han sido activados efectivos de Policía Local, Nacional y Bomberos, y se ha usado el desfibrilador de la estación de Renfe que se encuentra en la misma zona, sin que haya podido salvar la vida a esta persona.

El servicio de Metrocentro ha quedado suspendido a la espera de que se persone en el lugar del suceso la autoridad judicial para autorizar el levantamiento del cuerpo. 

