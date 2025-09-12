De la bici al calabozo: así pillaron al incendiario de Los Palacios.

La investigación arrancó tras una denuncia presentada por el Ayuntamiento, que alertó de una oleada de incendios ocurridos entre junio y agosto en diferentes puntos del casco urbano. En total, once contenedores de residuos sólidos urbanos fueron pasto de las llamas y varios vehículos sufrieron desperfectos, con unas pérdidas valoradas en más de 6.300 euros, a lo que hay que añadir los costes de limpieza, restauración y extinción.

Los agentes de la Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local, lograron identificar al sospechoso tras comprobar que se desplazaba en bicicleta y seguía itinerarios que coincidían con los focos de los incendios. Esa coincidencia fue clave para relacionar todos los sucesos de manera cronológica.

Una vez detenido, el hombre ha sido puesto a disposición judicial con pruebas suficientes para decretar su ingreso en prisión.