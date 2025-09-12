COPE
Sevilla
Sevilla

De la bici al calabozo: así pillaron al incendiario de Los Palacios.

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de una oleada de incendios en Los Palacios (Sevilla). En solo tres meses, provocó daños en contenedores, vehículos y hasta un ciclomotor.

Europa Press

Ana Sánchez Germain

Sevilla

1 min lectura

La investigación arrancó tras una denuncia presentada por el Ayuntamiento, que alertó de una oleada de incendios ocurridos entre junio y agosto en diferentes puntos del casco urbano. En total, once contenedores de residuos sólidos urbanos fueron pasto de las llamas y varios vehículos sufrieron desperfectos, con unas pérdidas valoradas en más de 6.300 euros, a lo que hay que añadir los costes de limpieza, restauración y extinción. 

Los agentes de la Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local, lograron identificar al sospechoso tras comprobar que se desplazaba en bicicleta y seguía itinerarios que coincidían con los focos de los incendios. Esa coincidencia fue clave para relacionar todos los sucesos de manera cronológica. 

Una vez detenido, el hombre ha sido puesto a disposición judicial con pruebas suficientes para decretar su ingreso en prisión.

