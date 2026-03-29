El Domingo de Ramos sevillano se transforma para 2026 con novedades

La jornada del Domingo de Ramos de la Semana Santa de Sevilla 2026 trae consigo una profunda reorganización que modificará significativamente el discurrir de las cofradías. Entre las novedades más destacadas se encuentran un nuevo orden de paso para las hermandades, un adelanto en el horario de la Carrera Oficial y, de manera excepcional, el cambio de sede para las hermandades de La Hiniesta y La Estrella, que realizarán sus estaciones de penitencia desde templos diferentes a los habituales.

Nuevo orden y media hora de adelanto

El Consejo de Hermandades y Cofradías ha establecido una nueva configuración para la jornada. El orden de paso de las nueve cofradías será el siguiente: La Borriquita, La Cena, Jesús Despojado, La Hiniesta, La Paz, San Roque, La Estrella, La Amargura y El Amor. Este cambio viene acompañado de un adelanto de 30 minutos en el inicio del paso de las cofradías por la Carrera Oficial, por lo que La Borriquita situará su cruz de guía en la plaza de la Campana a las 15:35 horas.

Dentro de esta reestructuración, la Hermandad de La Cena estrena tanto puesto como horario. La corporación efectuará su salida desde Los Terceros a las 14:00 horas, y su itinerario de ida la llevará por las calles Orfila, Javier Lasso de la Vega y la Plaza del Duque de la Victoria para alcanzar la Campana. El recorrido de vuelta ha sido modificado para pasar por Ángel María Camacho, Plaza de la Alfalfa, Odreros y Boteros, con la hora de entrada fijada a las 22:00 horas.

La Hiniesta: un traslado forzoso a Santa Marina

Uno de los cambios más significativos es la salida de la Hermandad de La Hiniesta desde la iglesia de Santa Marina. Esta medida se ha tomado debido al cierre de su sede canónica, la parroquia de San Julián, a causa de los daños agravados por el último temporal. No es la primera vez que la corporación sale de este templo, ya que lo hizo anteriormente durante el periodo comprendido entre 1990 y 1994.

Este cambio de sede ha obligado a la hermandad a ajustar sus horarios y su recorrido. La salida está programada para las 13:45 horas y la entrada para las 23:45 horas. En su itinerario de ida, la cofradía se dirigirá hacia la Plaza del Señor de la Resurrección y la calle San Luis para luego retomar su camino habitual. De regreso, el trazado también se modifica, pasando por la Plaza de San Marcos y San Luis para finalizar en su sede provisional de Santa Marina.

La Estrella y una histórica salida desde San Jacinto

Por su parte, la Hermandad de La Estrella protagonizará otro de los grandes momentos de la jornada al realizar su salida desde la parroquia de San Jacinto. Este hecho conmemora el 50 aniversario de la última vez que la cofradía trianera salió de este templo, que fue su sede canónica desde el siglo XIX. Se trata de un acontecimiento de gran valor histórico y sentimental para la hermandad y sus devotos.

Para esta ocasión especial, La Estrella ha adelantado su hora de salida a las 16:30 horas. Sin embargo, la entrada de la cofradía se realizará en su Capilla de la Virgen de la Estrella, ya de madrugada. Esta salida conmemorativa desde San Jacinto añade un componente de expectación y emotividad a la tarde del Domingo de Ramos en el barrio de Triana.

Otras hermandades como La Paz también han modificado sus recorridos. A la ida, transitará por las calles San Salvador, Río de la Plata, Porvenir y Progreso. A la vuelta, tras pasar la Puerta del Arenal, su itinerario incluirá las calles Harinas, Jimios, Joaquín Guichot, Barcelona y el paso por la Plaza Nueva en la zona de las vías del Metrocentro, además de modificar su regreso por la avenida Isabel la Católica.

Finalmente, la Hermandad de San Roque también ha ajustado su itinerario de vuelta a su parroquia. El nuevo recorrido pasará por la calle Jesús de las Tres Caídas, Odreros, Boteros y la plaza de San Idelfonso, desde donde enlazará con su itinerario tradicional. Con estos cambios, el Domingo de Ramos sevillano se prepara para vivir una jornada histórica y profundamente renovada en 2026.