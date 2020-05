El discurso de Manu Sánchez en defensa del andaluz que debería escuchar Pablo Motos

La polémica pregunta sobre el acento andaluz formulada en el día de ayer por Pablo Motos, presentador de ‘El Hormiguero’ de Antena 3, en el transcurso de una entrevista a su nuevo compañero de cadena, el sevillano de Alcalá de Guadaíra Roberto Leal, sigue levantando polvareda.

Y es que a Motos no se le ocurrió otra cosa que preguntar al alcalareño, próximo presentador del concurso ‘Pasapalabra’, a raíz de la rapidez con la que hay que leer ciertas preguntas a los concursantes, que "¿con el acento andaluz qué vas hacer, lo vas a suavizar, lo vas a dejar?".

Leal, siempre elegante, le respondió que “no tiene nada que ver el acento con la pronunciación o la dicción”.

El discurso de Manu Sánchez que aclararía muchas dudas a Pablo Motos sobre el acento andaluz

Quizás Pablo Motos debiera de oír este discurso, de apenas dos minutos, sobre el andaluz y su acento, del humorista, presentador y empresario de Andalucía, Manu Sánchez, precisamente en una entrevista para un programa presentado por Roberto Leal en la televisión autonómica andaluza, Canal Sur.

En su intervención, Manu, sevillano nacido en Dos Hermanas, dijo que “el único gran problema que tenemos en Andalucía es que somos pobres, entonces el acento tenemos que corregirlo porque es acento de pobres. Porque el acento, la ‘z’, puede hacer pensar a la gente que mi abuelo recogía aceitunas o que recogía algodón”.

Y que pasara esto en un programa presentado por Roberto Leal en Canal Sur, junto al gran Manu Sánchez... Cada día Pablo Motos sorprende más pic.twitter.com/mH6giWxnEf — SHOWTIME TV #YoMeQuedoEnCasa (@adrien_elamigoa) May 4, 2020

De hecho, el humorista asegura que “si arreglamos que Andalucía deje de ser pobre, de momento ponemos la ‘z’ de moda”.

En este sentido, el andaluz asegura que “quieren que nos avergoncemos de nuestro origen, de nuestros abuelos, de lo que creo que nos tenemos que sentir más que orgullosos”.

Manu Sánchez asegura que el estereotipo del andaluz flojo no existe y es una mentira injusta

“Cómo va a ser un estereotipo de flojo la tierra de los pescadores, de los labradores, de los agricultores, la que ha levantado España entera porque han abusado de que por la falta de formación hemos sido mano de obra barata. Cómo vamos a ser pobres la tierra de los obreros y cómo vamos a ser incultos la de Picasso, Vicente Aleixandre, Velázquez, Juan Ramón Jiménez”, se preguntaba Manu Sánchez.

Éste discurso del humorista de Dos Hermanas concluía pidiendo “que se busquen otro estereotipo. Eso no es un estereotipo, eso es una mentira y exagerar esa mentira es una injusticia tremenda”.

También te puede interesar: