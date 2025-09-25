El director del aeropuerto de Sevilla, Sergio Millanes se confiesa sobre sus anécdotas en los controles de equipajes: "Me han hecho sacar los líquidos y he tenido que tirar algún objeto prohibido"

¿El avión es su medio de transporte favorito? La divertida respuesta del director del Aeropuerto de Sevilla que te sorprenderá

El Aeropuerto de Sevilla vuela alto en cifras, cerrando un verano histórico con casi 25.000 pasajeros diarios. Sergio Millanes Vaquero, director de las instalaciones, ha desvelado en una entrevista en COPE Sevilla su lado más cercano y divertido, demostrando que, al final del día, es un viajero más. Y sí, a él también le toca seguir las normas a rajatabla.

“Alguna vez se me ha olvidado algún objeto prohibido que he tenido que tirar sobre la marcha”. Sergio Millanes Director Aeropuerto de Sevilla

Hasta el director tiene que sacar los líquidos

Cuando uno piensa en el director de un aeropuerto, se imagina a alguien que conoce todos los trucos y atajos. Sin embargo, Sergio Millanes rompe el molde con una naturalidad aplastante. ¿Es el avión su medio de transporte favorito? Su respuesta ya nos da una pista de su pragmatismo: “Por supuesto, pero solo para trayectos largos. En el corto todavía me muevo en otro medio”, confesaba entre risas.

Pero la anécdota de esta charla es la que lo sitúa frente al control de seguridad, como a cualquier otro pasajero. A la pregunta de si alguna vez le han echado una maleta para atrás, se sincera con humor: “Una maleta para atrás no, pero sí que me han hecho sacar los líquidos en alguna ocasión”. Y va más allá, admitiendo un despiste que a todos nos ha pasado: “Alguna vez se me ha olvidado algún objeto prohibido que he tenido que tirar sobre la marcha”.

Millanes envía un mensaje claro: las normas son para todos. Y su consejo para evitar problemas con el equipaje de mano es simple y directo: “Hay que leerse muy bien las condiciones, medir, llevar cinta métrica y tenerlo muy claro”.

Un invierno que apunta a récord y nuevas conexiones

Más allá de las anécdotas, el futuro del Aeropuerto de Sevilla es prometedor. La temporada de invierno, que arranca a finales de octubre, llega con “perspectivas bastante buenas” y una tendencia claramente “al alza”.

Entre las novedades más destacadas se encuentra la reciente incorporación de Turkish Airlines, un “hito para nosotros en cuanto a conectividad”, ya que permite enlazar Sevilla con la aerolínea que más conexiones tiene en el mundo. Además, a partir del 1 de diciembre, Binter Canarias comenzará a operar, cubriendo rutas a Gran Canaria y Tenerife.

Y para los que se pregunten por Ryanair, el director aclara que, a diferencia de otras bases, “en nuestro aeropuerto no decrece” y que las rutas que han dejado de operar se cubren con estas nuevas incorporaciones.

Inversión millonaria, una nueva sala VIP y un viaje a China con premio

El crecimiento del aeropuerto vendrá respaldado por un ambicioso plan de inversiones de AENA. Aunque la cifra exacta para Sevilla se definirá el próximo año, Millanes adelanta que se va a “tocar casi todos los subsistemas del aeropuerto”. Esto incluye mejoras en el control de seguridad, ampliación de aparcamientos, una nueva terminal de carga y la creación de una “nueva sala VIP”.

Sobre este espacio exclusivo, bromea con elegancia: “Para mí, todo el aeropuerto es VIP”. Aunque no puede desvelar los nombres de las celebridades que la frecuentan, asegura que por allí “pasa mucha gente muy reconocida”.

Su trabajo también le lleva a volar lejos. Su último viaje fue nada menos que a China, un vuelo muy especial porque fue para “recibir un premio al mejor aeropuerto de Europa” en su categoría. Un reconocimiento que llena de orgullo a todo el equipo.

Para terminar, y con más de 100 destinos disponibles desde Sevilla, el director se moja y recomienda un viaje para esta temporada: “Como ha sido la última adición a nuestra lista, yo les recomiendo que vayan a Estambul”. Un destino exótico y fascinante.