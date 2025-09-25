Dani Senabre analiza el "grosero" error de Joan García en el gol del Oviedo: "Lo cambia todo"

El FC Barcelona visitaba 25 años después el Carlos Tartiere para enfrentarse al Real Oviedo y lo hacía con el objetivo de llevarse una victoria que le mantuviera a la estela de un Real Madrid que como líder en solitario gracias al pleno de victorias que ha conseguido tras seis jornadas.

EL OVIEDO SORPRENDE AL BARCELONA EN LA PRIMERA PARTE

En el equipo azulgrana se esperaba que Hansi Flick hiciera rotaciones; sin embargo, el técnico alemán tan solo introdujo tres cambios respecto al triunfo cosechado el fin de semana contra el Getafe. Araujo, Cubarsí y Marc Casadó entraron en el once titular y Flick dejó en el banquillo a Christensen, De Jong y Koundé.

El Real Oviedo celebra el gol de Reina contra el Barcelona

El Barça empezó el partido con muchas dudas, pero se asentó con el paso de los minutos e incluso rozó el 0-1 en varias ocasiones, pero un gran Escandell y el palo no lo permitieron. El portero del Oviedo primero mostró sus reflejos desviando un potente disparo de Rashford y pocos minutos después sacó en la línea de gol un remate de Araujo que vino precedido de una volea de Raphinha que se estrelló en el palo derecho de la meta asturiana.

El partido parecía controlado por el Barcelona, pero superada la media hora un grave error de Joan García dio lugar al 1-0. El portero salió a para despejar un balón suelto y dio un mal pase hacia el centro del campo que fue aprovechado por Alberto Reina para marcar a placer el primer gol del partido. Los pupilos de Hansi Flick intentaron reaccionar, pero no lograron acercarse con peligro al área rival en los últimos minutos de la primera parte.

En el descanso, Dani Senabre quiso analizar en Tiempo de Juego el error de Joan García en el 1-0 del Oviedo. "Creo que estaríamos hablando de una buena primera parte del Barça si no hubiera sido por el error grosero de Joan García, que ha sido magistralmente aprovechado por el Oviedo", empezó diciendo el comentarista.

Los jugadores del Barcelona, cabizbajos tras el gol del Oviedo.

Y agregaba: "Es una jugada que no deja de ser la que marca toda esa primera parte. Pero si analizas el fútbol del Barcelona ha tenido ocasiones".

Para finalizar, Dani Senabre afirmó que esperaba una mejoría del Barça en la segunda parte. "Entiendo que habrá cambios en la segunda parte, pero nadie te lo asegura. Pero seguro que el Barcelona mejorará".

