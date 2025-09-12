Horarios y frecuencia de una nueva conexión aérea de Sevilla a un destino de ensueño: el nuevo vuelo a Estambul

A partir del próximo 17 de septiembre, los sevillanos tendrán la oportunidad de volar directamente a Estambul, una de las ciudades más fascinantes del mundo.

La aerolínea Turkish Airlines ha anunciado el lanzamiento de esta nueva ruta, que será diaria, y conectará el aeropuerto de Sevilla con el nodo aéreo de Estambul, abriendo un abanico de oportunidades tanto para viajeros como para empresarios.

Detalles del vuelo a Estambul

La ruta contará con siete frecuencias semanales, lo que significa que habrá un vuelo diario entre Sevilla y Estambul. La aerolínea operará un moderno Boeing 737 MAX 8 con capacidad para 151 pasajeros. Los horarios se han adaptado para facilitar las conexiones con los más de 353 destinos que Turkish Airlines opera en todo el mundo.

Los vuelos se distribuirán de la siguiente manera:

Lunes, miércoles y sábados: Salida de Sevilla a las 11:45 y llegada a Estambul a las 17:15.

Martes, jueves, viernes y domingos: Salida de Sevilla a las 18:40 y llegada a Estambul a las 00:10 del día siguiente.

Estambul: Un destino de ensueño para los sevillanos

Conocida como la ciudad que une Europa y Asia, Estambul es un crisol de culturas, historia y modernidad.

Aquí podrás visitar monumentos icónicos como la Basílica de Santa Sofía y la Mezquita Azul, que destacan por su impresionante arquitectura.

Explora el Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos, y piérdete en los laberintos del Gran Bazar y el Bazar de las Especias, donde los aromas, los colores y el bullicio te transportarán a otra época.

No dejes de probar la deliciosa gastronomía turca, con sus kebabs, mezze (aperitivos variados) y dulces como el baklava. Un paseo en barco por el estrecho del Bósforo te permitirá admirar la majestuosidad de la ciudad desde el agua, observando las mansiones otomanas y los palacios que salpican la costa.

un hito estratégico para la conectividad andaluza: abre la puerta a mercados estratégicos

La Junta de Andalucía ha calificado esta nueva conexión como un "hito estratégico", destacando que no solo facilitará los viajes a Turquía, sino que también mejorará la conectividad de la región con otros mercados de gran interés en Oriente Medio, Asia, América y África, gracias a la amplia red de destinos de Turkish Airlines.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha señalado que esta ruta atraerá a un perfil de viajero con alto poder adquisitivo, interesado en la cultura, la gastronomía y el ocio de calidad.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha agradecido el esfuerzo de la Junta y Turkish Airlines para conseguir esta ruta, y ha subrayado que esta nueva conexión refuerza la posición de la ciudad como un destino internacional.

La nueva ruta de Turkish Airlines no solo acerca a los andaluces al rico patrimonio de Turquía, sino que también los conecta con una vasta red de destinos internacionales, consolidando la estrategia de la Junta de Andalucía para diversificar el turismo y desestacionalizar la afluencia de visitantes