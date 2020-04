Detenido en Sevilla por agredir a su mujer, que se quiere separar tras 20 años de matrimonio

El barrio del Polígono Sur de la capital hispalense ha sido el escenario, esta pasada madrugada, de un nuevo episodio de violencia de género que, afortunadamente para la víctima no ha ido a mayores.

Según fuentes policiales, la mujer agredida desea poner fin a una relación matrimonial de más de 20 años, a lo que el marido se opone, lo cual fue el detonante de episodio violento por parte de su marido, que, según la mujer, no es la primera vez que ocurren pero que nunca formuló denuncia, algo que en esta ocasión sí hace tras poder salir de la vivienda.

Todo ocurrió en torno a la una de la madrugada cuando la Policía Local de Sevilla fue alertada, a través de una llamada al número de emergencias 092, de una posible agresión de un varón a una mujer en una calle del Polígono Sur de la capital.

Cuando llegaron a la vivienda localizaron a un varón de 44 años que les reconoce que tras una discusión con su mujer esta se había marchado del domicilio. Tras varias pesquisas, los agentes localizan a la mujer, de 42 años de edad, que, tras lograr salir de la vivienda, se había refugiado en casa de una amiga.

