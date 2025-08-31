Mala suerte para Real Madrid y Atlético en la ronda previa de la Champions Femenina

El Real Madrid femenino, dirigido por Pau Quesada, se medirá al Eintracht Fráncfort alemán en la tercera ronda de clasificación de la Liga de Campeones Femenina, mientras que el Atlético de Madrid de Víctor Martín se enfrentará al BK Häcken sueco, según determinó el sorteo realizado este domingo en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

Las merengues, todavía en proceso de adaptación tras múltiples cambios en el equipo, incluyendo el propio entrenador, lo tendrán complicado ante un Eintracht que ya ganó cuatro veces la corona europea (2002, 2006, 2008 y 2015). Su primer reto será a domicilio, el 11 de septiembre, y la vuelta, una semana después, en el estadio Alfredo di Stefano.

Por su parte, las rojiblancas, que la pasada campaña no pasaron de primera ronda, se tendrán que hacer valer ante unas suecas, que lograron alcanzar en 2023/24 los cuartos de final. El partido de ida lo disputarán en casa del BK Häcken, mientras que la vuelta será en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares.

Ambos combinados españoles buscarán su plaza en la fase liga, junto a otros siete equipos, para así sumarse a los nueve equipos ya clasificados, entre los que se encuentra el Barcelona. Los conjuntos que caigan derrotados en esta ronda accederán posteriormente a la segunda ronda clasificatoria de la nueva Copa de Europa Femenina de la UEFA.

Equipos ya clasificados: Barcelona (ESP), Arsenal y Chelsea (ING), Bayern Múnich y Wolfsburgo (ALE), Juventus (ITA), Olympique de Lyon y PSG (FRA) y Sporting de Lisboa (POR).

Enfrentamientos de tercera ronda de clasificación

Vålerenga (NOR) - Ferencvárosi (HUN)

FC Vorskla Poltava (UKR) - OH Leuven (BEL)

SKN St. Pölten (AUT) - Fortuna Hjørring (DEN)

GKS Katowice (POL) - FC Twente (NED)

BK Häcken FF (SWE) - Atlético de Madrid (ESP)

Paris FC (FRA) - FK Austria Wien (AUT)

SK Brann (NOR) - Manchester United (ENG)

Eintracht Fráncfort (GER) - Real Madrid (ESP)

AS Roma (ITA) - Sporting de Portugal (POR)