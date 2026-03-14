El cuento de Caperucita que te obliga a elegir uno de los cuatro finales para tu corazón

La salud cardiovascular sigue siendo un gran reto en España, situándose como la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres. Sin embargo, hasta el 80% de los infartos e ictus podrían evitarse. Con este objetivo, el Hospital Virgen de Valme de Sevilla ha presentado una innovadora iniciativa de educación sanitaria: un cuento interactivo de Caperucita Roja que funciona como una “aventura del corazón”.

Un cuento, cuatro finales para tu salud

La iniciativa, comentada en el programa 'Herrera en Cope Más Sevilla', sitúa al lector como protagonista. Según ha explicado el doctor Francisco Javier Molano, jefe de la unidad de Cardiología del hospital, la historia obliga a tomar decisiones sobre hábitos cotidianos que conducen a cuatro finales distintos. Es una “metáfora visual y pedagógica sobre cómo el estrés, el sedentarismo y el tabaco actúan como el lobo feroz de nuestra salud”, ha señalado.

El doctor Molano ha destacado el formato de “elige tu propia aventura”, con el que se busca que la población general, “no solo los pacientes”, vea que “su actitud, sus decisiones, pues tienen implicaciones muy claras en su salud”. “Cada lector va eligiendo un final diferente”, ha afirmado, ya que según las elecciones que toma Caperucita, la historia salta de una página a otra para construir un relato único.

Una Caperucita Roja interactiva te enseña a elegir el mejor camino para cuidar tu corazón:



Educar para prevenir el colapso sanitario

Ante el envejecimiento de la población y la cronificación de las enfermedades, el sistema sanitario se enfrenta a una “curva exponencial” de asistencia. Para el doctor Molano, la solución más eficaz es la prevención: “Sin duda que la prevención es la más importante”. En este sentido, ha defendido que “el paciente es el que tiene que cuidarse, tomar una actitud proactiva sobre su salud”, en lugar de pensar que su bienestar depende solo de “una pastilla o de que el médico tiene que cuidarle”.

El paciente es el que tiene que cuidarse, tomar una actitud proactiva sobre su salud"

Para lograr este cambio de mentalidad, el especialista subraya que el camino es la educación desde las primeras etapas. “La inversión debe hacerse en educación. ¿Y en educación desde cuándo? Pues desde la infancia”. Molano ha insistido en la necesidad de “enseñar a los niños a comer, enseñar a los niños a hacer ejercicio” y ha valorado positivamente iniciativas escolares, aunque considera que se debe aumentar el número de horas de ejercicio en los colegios.

El ritmo de vida actual también juega en contra. “Hoy día con el estrés y la vida como nos va elevando, pues es más fácil caer en la vida, digamos, no sana”, ha comentado el cardiólogo. Por ello, insiste en que “la psicoeducación es muy importante en estos pacientes” para evitar caer en hábitos como “el sedentarismo, llevar una dieta no adecuada, o consumir tóxicos como pueden ser el alcohol y el tabaco”.

'Caperucita, una aventura del corazón' es una creación diseñada y escrita por dos sevillanos: la ilustradora Grillante y el periodista y escritor Alberto Saj-Haleh

La psicoeducación es muy importante en estos pacientes"

Esta campaña de concienciación, que se puede visitar en el vestíbulo del Hospital de Valme, cobra especial relevancia en el marco del Día Europeo de la Prevención del Riesgo Cardiovascular, que se celebra cada 14 de marzo. El objetivo final es que la prevención se convierta en la mejor herramienta para “escribir un final feliz para nuestro corazón”, como concluye la presentación de la iniciativa.