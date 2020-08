No creerás cómo puedes conseguir que la batería de tu smartphone dure más

No hay pretensión de ser adivinos, pero la experiencia nos respalda. En función de la edad que tengamos, la mayoría de la población hemos oido, pronunciado o pensado en más de una ocasión eso de “hasta que no se apague o me quede un 2% no lo pongo a cargar" o “¡no lo cargues toda la noche que, al final, rompes la bateria!”.

Sin embargo, si bien es cierto que hay un fenómeno que durante muchos años hemos escuchado acerca de las baterías de los teléfonos móviles, portátiles y otros dispositivos electrónicos, en la actualidad, cuando la mayoría de baterias son de litio, esto ha pasado a formar parte de la historia.

En términos técnicos, hablar de ello es hablar del efecto memoria de las baterías; es decir, hablar de la reducción de la capacidad de las baterias por cargas incompletas y que no se han descargado al 100% previamente. Sin embargo esto, tal y como se ha mencionado, con alguna que otra excepción en el mercado, ya forma parte de un mitoque no se aconseja seguir si queremos alargar la batería de nuestros dispositivos.

Por ello, hemos investigado sobre cómo se puede optimizar la vida de la batería y ¡te lo vamos a contar!

NO DEJES QUE SE APAGUE

La bateria de los nuevos smatphone funcionaran por más tiempo y durarán mas horas sin necesidad de carga si realizamos las cargas de manera correcta. En este sentido, la empresa coreana Samsung ha explicado en más de una ocasión que en el caso concreto de sus dispositivos estos necesitan una carga previa al 20% de bateria en sus dispositivos. Algo que ocurre de forma similar en los móviles de Huawei y los nuevos Xiaomi.

Por su parte, la gigante Apple ha preferido dar libertad a sus clientes ofreciendo la posibilidad de cargar los dispositivos cuando se desee y consideren más oportuno en función de sus necesidades.

DI ADIÓS A LAS ALTAS TEMPERATURAS

No, nuestro móvil no va a sufrir cambios en su carga por estar mucho tiempo enchufado a una corriente eléctrica mientras dormimos. De hecho, esta "desconexión" se produce de manera automática cuando llega al 100% de su capacidad sin dejar que esta se vaya descargando poco a poco ¿curioso verdad?

Sin embargo, las temperaturas elevadas propias del verano pueden ser catastróficas para nuestros compañeros electrónicos. Por ello, los expertos recomiendan proteger a nuestros dispositivos de las situaciones calurosas y, por supuesto, no dejarlos a pleno sol en la playa, piscina o en el interior del coche. De lo contrario, la bateria podría ser dañada permanentemente.

CUIDADO CON LA FUNDA

Cada vez que compramos un dispositivos la recomendación del vendedor y nuestro entorno es la misma: utiliza siempre el cargador oficial, pero ¿has escuchado alguna vez algo similar con las fundas?

Es probable que si la respuesta es sí hayamos pensado en que solo se nos quería vender algo más, y a un precio mayor a lo que gastariamos en nuestra tienda de confianza que tenemos en la esquina de casa, pero no es así. Lo cierto es que el material de la funda que compremos puede ser fundamental para mantener la vida de la bateria.

Relacionado con lo anterior, la máxima debe ser en todo momento huir de calores extremos y estos pueden darse sin que seamos conscientes de ello. Aunque las fundas vendidas por el propio fabricante están diseñadas para liberar las vías de disipación del calor, en las de bajo coste esto no es algo habitual. Por ello, se recomienda quitar la funda al móvil durante la carga si no ha sido fabricada por una marca homologada o si tenemos dudas de ellas.

