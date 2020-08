¿Quires saber como ser el copiloto perfecto?

Periodo de vacaciones, días más largos y desplazamientos más largos en fines de semana ¿te suena? Hacer planes con familias o amigos y hacer uso de algún vehículo propio disponible está a la orden día.

No cabe duda de que los viajes en coche pueden ser una de las actividades más divertidas para algunos, pero también la mas estresante para otros, e ir solo o en compañía puede cambiar mucho la experiencia, o no.

A primera vista ser copiloto no requiere de más que sentarse en el asiento delantero, en ocasiones con el fin de no fatigarnos, mirar el paisaje y comprobar si la dirección del GPS es correcta como si así aportasemos todo lo necesario en el viaje.

Sin embargo, no tener carné o no querer conducir en esa ocasión no nos exime de reponsabilidad en la seguridad vial. Ser el acompañante en el asiento delantero de un vehículo tiene más importancia de la que mayoría podemos pensar, pues de él también dependerá llegar al destino esperado; y hacerlo de la mejor forma posible.

7 CONSEJOS BÁSICOS

Todo aquel que se sienta junto al conductor o conductora en el trayecto adquiere automáticamente una serie de compromisos como acompañante y, al contrario de lo que estamos acostumbrados, en este terreno quien aprueba, repite.

De esta manera, para ser el copiloto perfecto se recomienda:

Confirmar la ruta y los tiempos planeados son los más adecuados para llegar al destino

Tener en cuenta las posibles rutas alternativas y los mejores sitios para hacer un descanso a lo largo del recorrido

Anotar los diales nuestras emisoras de radio musical favoritas en las diferentes zonas por las sea necesario pasar

Tener aptitudes de DJ para esos momentos en los que la señal radiofónica no acompaña o los contenidos no son de nuestro agrado. Si ha habido mucho trabajo que hacer y no se ha podido organizar nada, te recomendamos la nueva lista de canciones de Spotify: "Canta en el coche"

Dar conversación y hacer que esta sea agradable y no provoque ninguna alteración en el conductor del vehículo

Llevar comida para picotear durante el camino, a poder ser que no manche ni ensucie; no suele resultar gracioso para los dueños.

Ayudar en el manejo de dispositivos que puedan causar distracción como el GPS o el teléfono móvil

