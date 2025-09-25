El conocido como "gas de la risa": ¿qué es y por qué es tan peligroso inhalarlo?

La Policía advierte de los peligros de inhalar el conocido como gas de la risa

La Policía Nacional ha propinado un importante golpe al tráfico ilegal de óxido nitroso en la capital hispalense. La operación ha culminado con la intervención de 138 bombonas del conocido como "gas de la risa", que se encontraban ocultas en una nave industrial de Sevilla. Una persona ha sido detenida y se le acusa de un delito contra la salud pública.

El hallazgo se produjo de forma inusual: los investigadores seguían la pista a estas bombonas, utilizadas ilegalmente como sustancia recreativa, pero la intervención se precipitó tras una llamada de alerta por robo en la nave. Al llegar, los agentes encontraron los palés precintados cargados con el gas. Ante la ausencia de documentación legal sobre la procedencia y destino del producto, el responsable de la nave fue inmediatamente detenido.

el "Gas de la Risa": Usos Legales y Su Peligroso Desvío Recreativo

El óxido nitroso, o N2O, es una sustancia con usos muy definidos en el mercado legal:

Medicina: Se utiliza en el ámbito sanitario como anestésico y analgésico (principalmente en odontología), ya que reduce el dolor y provoca una sensación de bienestar.

Industria: Es habitual su uso como propelente en aerosoles alimentarios (como las cremas batidas) y como potenciador en motores de competición.

Sin embargo, en el mercado ilícito, es popularmente conocido como el "gas de la risa". Se inhala directamente desde pequeños globos llenados con el gas de las bombonas, buscando un rápido efecto de euforia y desinhibición.

La Policía Nacional ha lanzado una seria advertencia sobre los graves riesgos para la salud asociados a la inhalación de óxido nitroso sin control médico:

Pérdida de Conciencia y Muerte: Al desplazar el oxígeno de los pulmones, puede causar asfixia, mareos, desmayos e incluso la muerte por hipoxia (falta de oxígeno en el cerebro).

Daño Neurológico: Su uso continuado puede provocar una deficiencia de vitamina B12, esencial para el sistema nervioso, llevando a daños neurológicos graves, como parálisis y problemas de movilidad.

Otros Efectos: Náuseas, vómitos, taquicardias y quemaduras por frío si el gas se inhala directamente de la bombona.

Los agentes creen que las 138 bombonas incautadas en Sevilla forman parte de un volumen mayor sustraído por organizaciones criminales dedicadas a la distribución entre consumidores. La investigación sigue abierta para determinar la procedencia de la mercancía y la magnitud de la red implicada.