La falta de pegada condena al Real Zaragoza ante la mayor efectividad de Las Palmas en un final cruel (1-2)

La calidad superior de la U.D. Las Palmas acabó siendo determinante para que el conjunto canario acabara llevándose los tres puntos este domingo en el Ibercaja Estadio ante un Real Zaragoza que volvió a mostrar pelea y actitud en la segunda parte, pero que volvió a carecer de capacidad rematadora.

Tras una primera parte en la que el equipo de Sellés en ningún momento encontró su sitio en el campo y los amarillos, por el contrario, aprovechaban su mayor efectividad para adelantarse en el marcador con un gol de Jesé (que contó con la desafortunada colaboración de Andrada), la segunda mitad presentó de inicio otro encuentro muy diferente.

Con una mejoría evidente en cuanto a competitividad, el Real Zaragoza conseguía empatar con un doble remate de Kodro cuando ni siquiera se llevaban tres minutos tras la reanudación. El toma y daca posterior con la voluntad de unos frente a la calidad de los otros llevó el partido en el tramo final a un desenlace cruel. Del posible 2-1 en una clara ocasión de Kodro tras un gran pase de Marcos Cuenca que el bosnio no supo resolver en el minuto 86, se pasó instantes después, en el 88, al 1-2 en una contra de libro de los canarios que permitió al debutante Estanis Pedrola aprovechar un gran pase de Enzo Loiodice para batir a Andrada con un remate cruzado.

El golpe, ya duro de por sí para un equipo débil y en una situación tan crítica como la que atraviesa el Real Zaragoza, tuvo su epílogo con el remate al poste de Saidu, que hubiera podido suponer restablecer el empate y salvar un punto en los últimos segundos. Pero la gélida tarde estaba de que no. Y el conjunto aragonés vuelve a alejarse de la permanencia, que queda ahora a 6 puntos.

El sábado, por si fuera poco, hay que visitar el campo del líder, el Racing de Santander, partido que se perderá Tachi por acumulación de amonestaciones. Y sin que se prevea tampoco ninguna incorporación inmediata en el mercado de invierno. Las palabras de Sellés en la rueda de prensa posterior al partido resultaron bastante desalentadoras en este sentido, pues advirtió de la falta de fichas y de límite salarial suficiente y que si viene alguien será muy al final del período de fichajes. Como contraste, resulta especialmente doloroso ver cómo la U.D. Las Palmas se llevaba precisamente la victoria con un gol de un jugador, Estanis Pedrola, inscrito el día 2 de enero, dos días antes del choque en el modular.

Volviendo al partido, parecía que la helada tarde a orillas del Ebro, con una sensación térmica difícil de soportar, ralentizaba acciones e ideas en ambas escuadras, hasta que Jesé rompió el hielo con el gol que ponía por delante a los visitantes.

Fue en el minuto 21 cuando una acción entre el punta canario y Manu Fuster acabó con Jesé dentro del área y escorado a la derecha, una posición desde la que chutó centrado y raso un disparo ante el que Andrada podría haber hecho más.

El 0-1 sentó fatal a los locales y Las Palmas empezó a llegar con peligro a los dominios blanquillos, que no lograban levantarse de la lona después del golpe encajado.

Primero, en el minuto 24, tras un error de Soberón al despejar un balón dentro del área que dejó la pelota perfecta para que Loiodice fusilara, aunque Radovanovic logró desviar a córner.

Dos minutos después, Arcediano Monescillo anuló un gol a Jesé por fuera de juego y en el 32, Pejiño disparó por encima del marco por muy poco.

El descanso llegó con el último fogonazo de Las Palmas, un remate de cabeza de Barcia, que remató solo dentro del área, aunque el balón se fue a la izquierda de la portería.

Vistas las diferencias de la primera parte, todo hacía presagiar una segunda dominada por los canarios, pero los jugadores de Rubén Sellés salieron en tromba tras el descanso y en el minuto 48 Kenan Kodro firmó la igualada.

El 1-1 llegó después de un gran centro de Tasende que el atacante bosnio remató de cabeza de cerca y que Horkas sacó ‘in extremis’, aunque Kodro logró enganchar el rechace para colar el balón en la portería.

Con el empate, el partido entró en una nueva fase en la que el Zaragoza despertó y ejemplo de ello fue la peligrosa acción que concluyó con un mal disparo desde lejos de Juan Sebastián en el minuto 51.

Sin embargo, fue Lukovic, nada más salir, el que puso en aprietos al meta argentino en el minuto 65, cuando tuvo que estirarse para bloquear un disparo cruzado con muy mala intención.

Fueron de nuevo los visitantes los que estuvieron cerca de adelantarse con el disparo de Clemente, ex del Zaragoza, que se fue rozando la escuadra derecha en el minuto 77.

Pero los blanquillos replicaron tres minutos después con una gran incursión por la banda de Saidu, que sirvió un pase excelente a Valery para que este chutara fuera lamiendo el poste derecho.

Sin embargo, la más clara fue la que falló Kodro con todo a favor dentro del área en el minuto 86, tras recibir un pase de la muerte de Cuenca y dormirse en los laureles rodeado ya de defensas.

El error todavía dolió más con el gol de Las Palmas dos minutos después, cuando Estanis completó su debut con un gol al culminar al primer toque una gran contra de los visitantes que, a la postre, les dio la victoria.

Real Zaragoza 1: Andrada; Juan Sebastián (Cuenca, min. 66), Tachi, Radovanovic (Saidu, min. 69), Tasende; Guti, Keidi Bare, Francho, Valery; Soberón (Toni Moya, min. 66), Kodro (Bakis, min. 87).

Las Palmas 2: Horkas; Viti, Barcia, Mika Mármol, Clemente (Cristian, min. 89); Pejiño (Estanis Pedrola, min. 62), Amatucci, Loiodice, Manu Fuster (Iván Gil, min. 89); Jonathan Viera (Ale García, min. 72), Jesé Rodríguez (Lukovic, min. 62).

Goles: 0-1, M.21: Jesé Rodríguez; 1-1, M.48: Kodro; 1-2, M.88: Estanis Pedrola.

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo (Comité castellanomanchego). Mostró cartulina amarilla a Tachi (m.39), Toni Moya (m. 92) y Keidi Bare (m. 96) del Real Zaragoza y a Jonathan Viera (m. 41) y Clemente (m. 81) de Las Palmas.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésima jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el Ibercaja Estadio de Zaragoza ante 13.126 espectadores.