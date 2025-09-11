Confirman el foco de Gripe Aviar del Real Alcázar de Sevilla

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado dos nuevos focos de gripe aviar de alta patogenicidad (subtipo H5N1) en la provincia de Sevilla, y son ya cuatro los focos confirmados en los últimos días.

Uno de los focos es el registrado en el Real Alcázar, donde fueron econtrados a principios de semana un pato y un pavo real muertos dentro de los jardines. Hallazgo que supuso la suspensión del espectáculo Las Noches de los jardines del Alcázar que se realizan cada verano.

Este foco en Sevilla capital, se sumaría a otros no confirmados, en el Parque Miraflores, Los Príncipes o Parque de María Luisa. Sería, por tanto, el del Alcázar, e segundo foco positivo después del registrado en el Parque del Tamarguillo.

También destaca el ministerio un segundo brote en el municipio de La Puebla del Río, donde se ha detectado el virus en aves en cautividad alojadas en una finca privada. Ya se están aplicando las medidas habituales de contención y vigilancia, que incluyen el aislamiento de los focos, restricción de movimientos en zonas de riesgo y desinfección de las áreas afectadas