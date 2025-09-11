Encuentran cinco patos muertos más en el Parque de María Luisa y decretan el cierre del recinto
El ayuntamiento procede a la retirada de los cadáveres, limpieza y desinfección, siguiendo el protocolo marcado por la Junta de Andalucía
Sevilla - Publicado el
1 min lectura
El ayuntamiento de Sevilla decreta el cierre preventivo del Parque de María Luisa tras la aparición de cinco aves sin vida. Son concretamente cinco patos cuyos cadáveres operarios de Parques y jardines ya están retirando y limpiando y desinfectando la zona, siguiendo el protocolo marcado por la Juanta de Andalucía.
La Junta de Andalucía ya ha establecido el protocolo de actuación para la ciudadanía en el caso de encontrar aves muertas en parques y jardines. Una de las medidas establece que si aparecen más de tres animales muertos, aunque no se haya confirmado que es por gripe aviar, se proceda al cierre preventivo del recinto hasta que se hagan los análisis pertinentes.
Hasta ahora permanecen cerrados los parques del Tamarguillo y Miraflores después de confirmarse focos de gripe aviar en las últimas semanas.
