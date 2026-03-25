Vuelve la preocupación por el alto número de nazarenos en la Semana Santa de Sevilla: al menos seis hermandades superan los 3.000

La Semana Santa de Sevilla se enfrenta a un desafío logístico y de seguridad ante el espectacular incremento en el número de nazarenos que participarán en las procesiones de este año. La preocupación ha sido puesta de manifiesto en el programa Mediodía en COPE Sevilla, donde se ha alertado de que al menos seis hermandades superan ya la barrera de los 3.000 nazarenos, una cifra que complica la organización y la gestión de los tiempos de paso.

Un crecimiento que desborda las previsiones

El presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Paco Vélez, ha sido el encargado de verbalizar esta inquietud. Vélez ha explicado que, si bien el aumento de hermanos es una gran noticia para la vitalidad de las cofradías, también supone un reto mayúsculo. "Es un bendito problema, pero un problema al fin y al cabo", ha señalado, refiriéndose a las dificultades que esta masificación genera en el cumplimiento de los horarios y en la seguridad de los propios cortejos.

Es un bendito problema, pero un problema al fin y al cabo"

Este fenómeno obliga a las hermandades a un esfuerzo extra para reorganizar sus filas y asegurar que la procesión discurra con fluidez, evitando parones y garantizando la integridad de los participantes. El aumento de participantes afecta directamente a la longitud de las cofradías y, por tanto, al tiempo que tardan en completar sus recorridos, un factor crucial en una Semana Santa con horarios tan ajustados.

Casi 2.000 policías para blindar la fiesta

En respuesta a este y otros desafíos, el Ayuntamiento de Sevilla ha diseñado un ambicioso dispositivo de seguridad. Según ha detallado Francisco Toscano, Subdelegado del Gobierno en Sevilla, el plan para la Semana Santa contará con casi 2.000 agentes de policía. Este operativo tiene como objetivo principal garantizar que las jornadas transcurran con normalidad, no solo para los cortejos, sino también para el público que abarrota las calles.

La seguridad es la prioridad absoluta para que sevillanos y visitantes disfruten de la Semana Santa"

Toscano ha insistido en que "la seguridad es la prioridad absoluta para que sevillanos y visitantes disfruten de la Semana Santa". El dispositivo busca coordinar a los diferentes cuerpos de seguridad para gestionar las grandes aglomeraciones, controlar los puntos de acceso a las zonas más concurridas y dar una respuesta rápida ante cualquier incidencia, asegurando así el esplendor de la celebración.