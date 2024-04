Sevilla a la cabeza en siniestralidad laboral: Siete fallecidos desde enero

En lo que llevamos de año siete personas han perdido la vida en accidentes laborales en la provincia de Sevilla, que no solo es la que más muertes aglutina si no también en la que ocurren el mayor número de accidentes. Según los sindicatos la mayoría de las muertes han sucedido en empresas con menos de 50 trabajadores, sin representación sindical y las causas fueron por incumplimientos de la normativa preventiva.

Desde el Instinto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales detallan que hay centros de prevención en las ocho provincias andaluzas con tres funciones fundamentales: asesorar y vigilar a las empresas en el cumplimiento de la ley de prevención, formar a alumnos de FP y a todos los empleados públicos. Un seguimiento de la seguridad y salud en los centros de Andalucía que ha permitido, según Luis Roda, Director del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, reducir levemente, aunque “sin lanzar campanas al vuelo”, los índices de siniestralidad que se mantienen en ligero descenso en comparación con años anteriores.

En el mapa que elaboran para detectar las profesiones con más siniestralidad, los accidentes más comunes y mortales son los traumáticos: caídas de alturas, vuelcos de tractores e impactos y traumatismos. En lo que va de año han fallecido en Andalucía cerca de 40 trabajadores en accidentes laborales, yendo hacia el trabajo o saliendo de él. “Estamos en la comunidad con más accidentes laborales mortales que el año pasado contabilizó la cifra de 116 trabajadores muertos en el trabajo o camino de él”. Uno de cada cinco accidentes mortales en el trabajo en España, tiene lugar en Andalucía.

Riesgos psicosociales

Carga de trabajo excesiva, plazos ajustados para realizar las tareas o encargos, ambigüedad en los roles de los empleados. Son algunas cuestiones que pueden generar estrés, malestar y hasta enfermedad y bajas en los empleados de muchas empresas. Empiezan a evaluarse seriamente los riesgos psicosociales que pueden causar enfermedad profesional.

Las empresas están obligadas a evaluarlos, según José Manuel Muñoz, experto en Serpresur, que asegura que generan graves problemas y bajas de larga duración en los trabajadores que irán a más en el futuro. Estima que dentro de muy pocos años “la mayoría de bajas serán por enfermedades psicosociales”.

El principal problema, según los expertos es que no tenemos conciencia de la necesidad de prevenir, de ahí que las cifras de siniestralidad se mantengan. Son muchos los empresarios que asocian prevención a gasto por lo que no solo faltan medios y herramientas si no sobre todo “concienciación”. Muñoz asegura que es uno de los principales problemas, “no tenemos cultura preventiva”. El número de accidentes laborales con muerte en España fue de 721 personas en 2023 cuando ocurrieron más de 600 mil accidentes con bajas.