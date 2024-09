Está en Sevilla, graba a una amiga hablando andaluz y lo que dice deja a todos con la boca abierta: "Nivel B1"

¿El andaluz se entiende, no se entiende o no se quiere entender? Es lo que se preguntan muchos en Andalucía ante las burlas constantes que existen con uno de los dialectos de España. Sea como fuera, es el motivo por el que jóvenes como esta de Sevilla se hacen populares en las redes sociales, planteando un reto hasta a sus vecinos.

Además del castellano y cuatro lenguas cooficiales, en España existen un total de 14 dialectos, unos con más presencia que otros. En nuestro país hay alrededor de 48 millones de habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística, 8,5 residen en Andalucía, por lo que el mismo número habla andaluz.

Siete provincias componen a toda Andalucía, lo que hace que cada territorio tenga sus propias costumbres a la hora de hablar y evolucionar el vocabulario. De hecho, existe una diferencia evidente entre el andaluz de apertura vocal, como el que se habla en Jaén, Almería o Granada, de aquel de vocal cerrada como el que predomina en Málaga, Cádiz o Sevilla.

EFE El Puente de Triana en Sevilla

El rechazo a las hablas andaluzas tiene una explicación más o menos clara: el andaluz que emigraba de su tierra era pobre, con escasa o nula formación, aceptaba trabajos no cualificados y tenía pocas perspectivas de cambio, lo que generaba cierta reprobación. Es decir, se le consideraba un paleto de campo. Pero los tiempos han cambiado.

Hablando andaluz

Nadie en España puede negar que existe un desprecio cultural, rayando a veces con el racismo, contra la forma de hablar de los andaluces, así como hay quien pretende camuflar su incultura y su analfabetismo con la excusa del dialecto. Esa censura que se hace contra el deje es una polémica habitual.

Los andaluces tienen que soportar a lo largo de su vida dos formas de burla por su forma de hablar, la primera suele venir de fuera y la segunda suelen protagonizarla ellos mismos. Después de tanto tiempo de política acomplejada o ignorante con la forma de hablar, acaban imponiendo una realidad turbia.

Por suerte, también hay quien la reivindica. Hay ahí una condescendencia clasista, incluso en los casos en los que la sociedad se ha encariñado con un andaluz a partir del humor, como con Chiquito de la Calzada. El andaluz siempre es el personaje gracioso de la serie en la televisión, las series o las películas, pero con orgullo.

Europa Press Una persona fotografía la estatua de Chiquito de la Calzada en Málaga

Todo el mundo tiene en mente las veces que los andaluces han denunciado el cambio que muchos actores de Andalucía tienen que hacer para conseguir un acento neutro al salir en series de televisión o películas. O en el caso de algunos reporteros de informativos que lo esconden a la hora de dar noticias.

Con la boca abierta

Pero esta joven de Sevilla no parece muy preocupada por el hecho de que no la entiendan. Aunque la graban in fraganti, sus amigos muestran al mundo la peculiar forma que tiene de expresarse y se ha convertido en todo un reto para otros andaluces, que han tratado de ejercer de traductores para saber qué dice.

Parece que la trasliteración que más se acerca en los comentarios del vídeo es la siguiente: "Claro, ponlo del dinero de lo de Irene. Ya mañana se le devuelve y sino, pues illa, no haberte ido, que quieres que te diga". Son muchos los que se muestran orgullosos de haberlo entendido a la primera, pero más los que tienen que agudizar su oído.