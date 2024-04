La contundente respuesta de un tiktoker inglés al oír que el andaluz es un dialecto: "¿Qué estás hablando?"

Además del castellano y cuatro lenguas cooficiales, en España existen un total de 14 dialectos, unos con más presencia que otros. en nuestro país hay alrededor de 48 millones de habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y, de ese total, el 99% habla el español como primera o segunda lengua, aunque en el resto del mundo lo hagan hasta 580 millones de habitantes, según el Instituto Cervantes.









Así, dentro de esos dialectos el más hablado es el andaluz, al menos por número de habitantes. Y es que hasta 8,5 millones de personas residen actualmente en la comunidad autónoma al sur de la península ibérica. Siete provincias componen a toda Andalucía, lo que hace que cada territorio tenga sus propias costumbres a la hora de hablar y evolucionar el vocabulario. De hecho, existe una diferencia evidente entre el andaluz de apertura vocal, como el que se habla en Jaén, Almería o Granada, de aquel de vocal cerrada como el que predomina en Málaga, Cádiz o Sevilla.

Así, no es extraño que algunos andaluces tuerzan el gesto cuando escuchan que el catalán es un idioma mientras el andaluz, con gran variedad de estructura gramatical en algunas expresiones respecto al castellano, sea sólo un dialecto. Ahora bien, lo que no es tan habitual es que el que tuerza el gesto sea un inglés.









La opinión de un tiktoker inglés sobre el andaluz



Adam Harrison es un joven inglés que vive desde hace tiempo en la localidad onubense de Punta Umbría, y cuenta con más de 150.000 seguidores, a los que explica las diferentes maneras de trasladar algunas frases del inglés hasta el andaluz, así como las distintas expresiones propias de la tierra del sur de España. En este caso respondía a un comentario que suele escuchar en más de una ocasión: “El andaluz se supone que es un dialecto nada más”.

“Pero, ¿qué están hablando? Es un idioma”, responde contundente el joven con un acento simpático entre el británico y el onubense. De hecho, pone un ejemplo para explicarlo: “En inglés se dice 'i agree with you', mientras que en español es 'estoy de acuerdo contigo'. Mientras, en andaluz sería 'aro, aro'. Para el que no lo haya entendido, pone un segundo ejemplo: “'Don't you think that's right?', en español se diría '¿No te parece cierto?'” En andaluz, por otra parte, explica Adam que basta con la expresión '¿E o no?'









“En Andalucía tienen tanta arte que con una palabra te dicen de to”, explica el usuario GuiriLuz, en un vídeo que supera los 5.000 Me Gustas. Así, en el resto de publicaciones de TikTok, el joven suele defender tanto al andaluz como a los andaluces y critica el uso habitual de estereotipos que se escuchan en el resto del país, como que estos son vagos o no saben hablar correctamente el castellano.