Manuel Poyán, leyenda del periodismo deportivo, en El Partidazo: "Lo de Nadal es sobrehumano; lo de Alcaraz dependerá de su apetito"

Este fin de semana se retiró Manolo Poyán, leyenda del periodismo deportivo, la voz del tenis desde hace cuatro décadas en la televisión de nuestro país.

Poyán aprovechó la resaca de la victoria de Alcaraz en Roland Garros para sentarse junto a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE y charlar de lo que más le gusta: "Me toca jubilarme por edad, así que ya toca", dijo un Poyán que tiene "energía para rato".

Carlos Alcaraz con Juanma Castaño

Se jubila a la fuerza pero tiene ganas de seguir haciendo cosas: "De momento, Wimbledon lo haré con Radio Marca. Y tengo un blog, y quiero seguir haciendo cosas. Me pedís que escriba un libro pero estoy perdido", bromeó. "Hay cosas que contar pero tampoco hay que creerse interesante".

Fue juez de línea y periodista: "Cuajó todo pero ahora toca dar paso a la juventud".

Poyán ha sido muy querido por los tenistas españoles, como deportistas y como comentaristas por aquellos que le acompañaron en algún momento durante alguna retransmisión. Normalmente, la primera pregunta en rueda de prensa era suya: "Cuando alguno venía enfadado, me la comía, pero si tenía al lado a Boris Becker y me permitíais la primera pregunta, iba a saco".

Sin embargo, recuerda el mal rato que pasó con Nikol Bilic: "En la pista era un poco borde. Siendo juez de línea, le pregunté si había entrado, me escupió pero no me dio".

Anécdotas al margen, presume de vivir en un país como es España, donde el tenis es uno de los deportes más seguidos, como sucede en muchas partes del mundo: "En España, en una final en una tele de pago como la de ayer, hubo más de dos millones de espectadores".

Además, con el paso de los años, para Poyán el tenis est más espectacular. Y para ejemplo, el Sinner-Alcaraz de la final de Roland Garros: "Lo que vimos ayer, con esa velocidad de pelota, es algo bestial. Van a más, siguen superando a sus maestros", reflexionó al tiempo que agradeció la norma del súper tie-break en el último set: "Si no, no sé hasta cuándo estarían jugando".

Poyán es un reconocido admirador de Rafa Nadal: "Lo que más me ha impresionado es la evolución de Nadal para ganar Wimbledon. Nadal igual no es tan elegante como Roger Federer pero verle entrenar de cerca es...", recordaba.

Con respecto a dónde pueda estar el techo de Carlos Alcaraz lo tiene claro: "De momento, Alcaraz lleva dos Wimbledons. Dónde llegue, dependerá de su apetito". En cualquier caso, tiene claro que "lo de Nadal es sobrehumano".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Carlos Alcaraz, con su copa de Los Mosqueteros de Roland Garros

Se alegra de que el tenis "está saludable". El cambio de formato de los torneos de cinco a tres sets le gusta: "Me conformo con eso" y sabe que la Inteligencia Artificial hará pronto su trabajo: "Cuando la pongan para arbitrar dirán que para qué necesitamos a los humanos".