Una pequeña autista y con ceguera se viraliza por su gran habilidad tocando el piano: la canción que interpreta, la conoces

En las listas de reproducción se cataloga en el estilo rock para adultos. Y tanto, porque la canción tiene ya unos quinquenios cotizados. En Febrero de 1977, Los Eagles publicaban Hotel California. La música la ideó Don Felder y la letra es de Don Henley y de Glen Frey. La lírica de la canción ha originado diversidad de interpretaciones. Unos dicen que relata la vida de alta sociedad en Los Ángeles y otros que se trata de un viaje de la inocencia a la experiencia.

Pero más allá de todo eso, lo que es fundamentalmente pasa una canción universal y trasversal.

Y fíjense si lo es que hasta una niña, tumbada en una cama, es capaz de tocarla al piano. La toca recostada, con sus manos, y se ayuda de sus pies metidos en unos calcetines.

Ya es sorprendente que una niña pequeña pueda hacerlo, pueda tocar una canción que no le corresponde por edad. Pero lo es mucho más si les cuento que esa cría está recostada tocando porque es ciega. Y es autista. Y se comunica a través de la música.

Hay lugares sorprendentes en la mente de los autistas que nos indican que no todo está escrito, que no lo sabemos todo.

Y también, que hay canciones que son medicina.

Pau Brunet, youtuber con TEA: "Ser autista es una condición de vida"

En el mundo, una de cada 100 personas es autista. Como la pequeña que conocíamos gracias a la 'Historia del Día' que nos cuenta cada día María José Navarro.

Según su definición, el autismo es una condición que afecta a la comunicación y la interacción social. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo es la vida a través de esos ojos? Pau Brunet tiene diez años y estudia en quinto de primaria. Tiene autismo. Y cuenta su historia de maravilla. Nos la contó él mismo en 'Herrera en COPE', hace un tiempo.

Hay tres niveles de autismo. Pau tiene el más leve. A este chico le afecta de varias formas. "Yo no noto mi propio cuerpo, tengo que hacer movimientos para notarme. No noto que estoy lleno. Puedo comer y comer, y a veces vomito", explica.

¿Y cómo funciona la memoria de Pau? Pues tiene poca memoria de trabajo. Esto significa que "no me puedo acordar de hace de algo 10 segundos, pero sí de lo que viví hace 2 años".

Entre otras cosas, contaba lo que son las estereotipias. "Yo tengo uno que se llama aleteo. Es un poco sonoro y si lo hago frente al micrófono puede ser doloroso para algunas personas. Yo me choco las manos de alguna manera y al final me autorregulo. No cambian con el tiempo y cada autista tiene su propia estereotipia".

