El alcalde de Mérida denuncia el trato vivido en Zubieta, en El Partidazo de COPE: "Fue indigno"

Este domingo, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez puso un tuit incendiario contra la Real Sociedad tras el partido que el Mérida jugó este domingo frente al filial del equipo guipuzcoano. "Se puede tener menos clase que 'el' Real Sociedad que tiene que tiene la música a toda h**** con el estadio vacío y no deja despedir a nuestro equipo, Mérida. Mamarrachos", escribió.

El partido se celebró en Zubieta, una instalación que está en obras y que tampoco gustó a los aficionados desplazados desde Mérida, como dieron cuenta algunos de ellos en sus redes sociales.

su entrevista

Tras este tuit, Antonio Rodríguez se pasó por los micrófonos de El Partidazo de COPE, con Juanma castaño para explicar lo sucedido.

“El tuit lo puse en un momento determinado por las circunstancias añadidas que estuvimos pasando allí”, explicó el alcalde de Mérida. "Todo iba bien hasta que nos ubicaron donde nos ubicaron y pasó lo que no tenía que haber pasado en un club que tiene la trayectoria el señorío como la Real Sociedad. Nunca he pretendido ofender a la afición, me refería a la directiva”, continuó diciendo.

“Es indigno lo que pasó, pero sin el tuit yo no estaría hablando aquí. Es un sitio que no cumplía la normativa porque había piedras y ganchos. Tampoco había asientos”, afirmó. Además, terminó explicando que “nosotros hemos estado en esa grada aguantando insultos graves y nos hemos aguantado. Nosotros a la afición no les insultamos”.