Toñi Moreno advierte a Bertín Osborne con lágrimas en los ojos: "Si empezamos así..."

Toñi Moreno ha vuelto a mostrar su lado más humano en televisión. Y lo ha hecho en el programa que presenta Bertín Osborne en Canal Sur. Durante una entrevista que promete bastante, la presentadora andaluza ha respondido a todas las preguntas sin tapujos y hablado de su faceta más personal en la que también ha hablado de su hija Lola, por lo que no ha podido evitar emocionarse.

En "El show de Bertín" hemos visto a la comunicadora con lágrimas en los ojos. Nada más empezar el programa, Bertin "la hacía llorar". A lo que Toñi, haciendo gala de la relación que ambos mantienen le ha contestado: "Si empezamos así..."

EL MOTIVO DE LAS LÁGRIMAS DE TOÑI

La andaluza ha asegurado que está atravesando una etapa en la que se siente bastante sensible. Por eso, nada más empezar el programa, cuandoBertín Osborne mostraba un vídeo de sus padres cuando eran jóvenes, ella le preguntaba: "¿Vas a empezar directamente, no? Ahí..."

Y rompía en lágrimas al ver unas imágenes tan especiales para ella y que sin duda han marcado su vida profesional y personal. Entonces Toñi le ha ido contando a Bertín la época en la que sus padres empezaban a salir: "Mi padre se dedicaba a repartir la leche en bicicleta y mi madre era una de las mujeres que le compraba la leche".

DOS AMIGOS, FRENTE A FRENTE

El programa, que se emite este miércoles en RTVA, es uno de los encuentros más esperados de la temporada. De hecho, Bertín Osborne ha querido mostrar públicamente su entusiamo ante la entrevista con la presentadora: "Estaba deseando que mi amiga Toñi Moreno viniese al programa y esta semana lo hace por la puerta grande."

Estaba deseando que mi amiga @tmorenomorales viniese a @elshowdebertin y esta semana lo hace por la puerta grande. Os espero este miércoles en @canalsur con un programa que os va a encantar #ElShowDeBertínpic.twitter.com/fNCkUzA629 — Bertín Osborne (@BertinOsborne) January 11, 2021

Toñi ha respondido a estas palabras de Bertín con unmensaje de agradecimiento muy emotivo que también ha querido compartir con todos sus seguidores: "No se como dar las gracias al equipo de Bertín Osborne por uno de los programas más emotivos que me han hecho nunca. Estoy sensible y me tocaron directamente al corazón. Gracias".

