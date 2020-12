El arranque de sinceridad de Toñi Moreno con Jesús Castro: "Eres como yo"

"Un año de tu vida" ha contado en su último programa con uno de los aspirantes de MasterChef Celebrity 5. El actor Jesús Castro, que saltó a la fama por la película ‘El Niño’, se sentó con Toñi Moreno para repasar su trayectoria profesional desde que el gaditano protagonizara junto a Luis Tosar​ el largometraje que consiguió en solo un fin de semana reacaudar casi tres millones de euros.

¿Cómo le afectó a Jesús Castroque "El Niño" se convirtiera en el mejor estreno del año? ¿Qué supuso para este gaditano convertirse en uno de los rostros más conocidos del panorama nacional de la noche a la mañana?A estas y otras preguntas ha contestado Jesús Castro a Toñi Moreno en el programa deCanal Surdonde repasan la vida de los andaluces en los últimos 50 años.

"COMO SI VINIERA AL MATADERO"

Toñi Moreno lo recibía consciente de la timidez del actor. Y agradecía su presencia en el plató con estas palabras: “Lo que le encanta es ponerse delante de una cámara e interpretar un papel pero cuando viene a un programa de televisión para que le entrevisten es como si viniera al matadero”. A lo que el gaditano le respondió con una enorme franqueza: “Lo paso muy mal, a mi me gusta la otra parte pero el curro tiene las dos partes”.

Cuando Toñi le preguntó a Jesús qué le supuso el año 2014, año en que se estrenó "El Niño", Castro recordaba: “El 2014 fue el año de mi vida”. Todo fue por casualidad. Jesús acompañó a un amigo al casting de la película y terminó siendo el protagonista. “Mi vida cambió automáticamente, yo no tanto, pero mi vida muchísimo”, recordaba.

"¿QUIÉN NO LO HA HECHO ALGUNA VEZ?"

Jesús le confesó a Toñi lo que hizo para conseguir el papel, ya que no tenía entonces el carnet de conducir, y esta era una de las condiciones que requerían para el papel. “Una de las condiciones que ponía en el casting es que tenías que conducir y tu no conducías, pero les dio igual”, le decía Toñi. “Bueno, yo no tenía carnet, conducía todos los días, el tema era ese“, respondía el actor con una sonrisa.

“Eres como yo“, afirmaba entonces Toñi sorprendiendo a todos. “¿Quién no ha conducido alguna vez sin carnet? Ahora ya no se puede y estaba muy mal en su momento pero…”, añadía la andaluza. “Yo lo hice lo justo”, le respondió entonces el actor.

