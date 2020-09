El famoso periodista que le dijo a Toñi Moreno que no servía para presentar en televisión: "No venga más"

Toñi Moreno ha terminado este fin de semana su paso por "Viva la vida" para sustituir a Emma García en verano. La periodista andaluza ha logrado buenos resultados de audiencia y muchas personas en redes sociales han llegado a pedir que sea ella quien se ocupe de volver a presentar el programa. Sin embargo, Mediaset seguirá apostando por Emma García para su espacio estrella en las tardes de los fines de semana.

En una entrevista en la revista Lecturas, donde ahora va a tener una columna semanal, Toñi Moreno ha contado lo feliz que se siente actualmente con su reciente maternidad y su éxito a nivel profesional. Y eso que sus inicios no fueron nada fáciles. Ella misma lo ha contado. "Cuando llegué a Madrid me presenté a todos los castings del mundo [de presentadora]", llega a decir en la entrevista.

Muchas personas le enseñaron la puerta y no contaron con ella. Incluso, un muy destacado periodista no supo ver en ella el gran talento que tiene delante de la cámara. "Jesús Hermida me llegó a decir, al cuarto casting suyo: 'Señorita, ya le he dicho veinte veces que no. No venga más'. Toñi Moreno se enteraba de estas pruebas gracias a la que fue su madrina en la profesión, la actriz Luisa Martín [la Juani de ‘Médico de familia'], que fue quien le acompañó en estas primeras aventuras. "Me ayudó mucho. Ella había estado en Sanlúcar representando una obra de teatro y yo le supliqué que me llevara con ella, y le caí en gracia. Me fui a su casa nada más llegar a Madrid", asegura en la publicación.

SU PRIMER MILLÓN DE PESETAS

Aunque Jesús Hermida no supo ver el 'diamante en bruto' que era Toñi Moreno, la andaluza no decayó y finalmente ha conseguido convertirse en una de las presentadoras más queridas por la audiencia. Y eso que ella comenzó desde muy joven. "Cuando terminé el bachillerato, con 17 años, me contrataron en Canal Sur para un programa que se llamaba ‘El cine que viene’ y me pagaron un millón de pesetas del año 91. Me sentía millonaria", cuenta con emoción a Lecturas. "Había hecho la selectividad y no había entrado en ninguna universidad, así que me tomé un año sabático. Me fui a Kosovo de voluntaria con unas monjas. Nunca había salido de Sanlúcar y tenía ansia por vivir. Hice un reportaje que se publicó en el Diario de Cádiz y, con el resto del dinero, me vine a Madrid", reveló.

Quién iba a imaginar que la presentadora, que no oculta sus miedos y el respeto que le da el salir fuera y enfrentarse a situaciones que no estaban en su zona de confort, llegó a la comunicación con una vivencia tan importante detrás.

A pesar de todos los sentimientos encontrados que está teniendo en esta etapa de su vida, la presentadora quiere intentar sacar el lado bueno de las cosas. Una energía que está convencida que ''siempre vuelve''. "'Nadie encuentra su camino sin haberse perdido muchas veces antes'. (Me encanta esa frase). Para mi el 1 de septiembre siempre ha sido el comienzo del año, o del curso... estreno cuadernos como cuando iba al colegio y los lleno de ilusiones, de proyectos, y me visualizo cumpliéndolos ...Así que a seguir explorando caminos. ¡Buenos días familia! ¡Vamos a por este curso!'', escribía en Instagram. ¿Dónde la veremos dentro de pronto?

