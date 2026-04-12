Un tiroteo en Algeciras se salda con cuatro heridos

Evacuan al hospital a dos de los cuatro heridos en un tiroteo en Algeciras

Cuatro personas han resultado heridas este pasado sábado, 11 de abril, en un tiroteo ocurrido en la localidad de Algeciras (Cádiz). Dos de los heridos han requerido traslado al hospital para ser atendidos.

Aviso a los servicios de emergencia

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, varios avisos alertaron sobre las 18:00 horas de que se estaba produciendo un tiroteo en la barriada 15 de junio, en la zona conocida como el Convoy del Saladillo.

Inmediatamente, la sala coordinadora del 112 movilizó a efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y los servicios sanitarios. Fuentes sanitarias han confirmado que dos de los cuatro afectados fueron evacuados al hospital en una UVI-móvil.