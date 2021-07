La reacción más emotiva de Roberto Leal a la victoria de Pablo Díaz en Pasapalabra que no se vio en televisión

La victoria del tinerferño Pablo Díaz en Pasapalabra el pasado jueves mantuvo en vilo a millones de españoles, tanto que los datos de audiencia muestran que la victoria del rosco fue seguida por más de 4 millones de espectadores con más de un 30% de share. Una gran noche que no solo emocionó a familiares y amigos, sino a todo el plató que contenía la respiración esperando la confirmación del presentador Roberto Leal.

Y es que como se pudo ver en directo, el presentador andaluz corrió llorando a abrazar al joven que acababa de completar el rosco de Pasapalabra y ganar más de 1.800.000 euros, el tercer premio más grande de la historia de 'Pasapalabra'.

"MUCHOS LO HABÍAIS PEDIDO Y AQUÍ ESTÁ"

El propio Roberto Leal confirmó la victoria de Pablo y no pudo contener la euforia del momento y seguidamente las redes comenzaron a pedir que mostrara su reacción cuando escuchó la respuesta del concursante y los segundos posteriores.

Dicho y hecho, el andaluz ha colgado el vídeo inédito en sus redes sociales: "Muchos lo habíais pedido y aquí está. Esto es lo que NUNCA se ve pero la ocasión lo merece. La cámara que recoge mi plano directo captó esto. A los que me preguntáis qué sentí, dadle al play", escribía.

"Cuando muchos me preguntabais ayer qué sentí en ese momento... Era esto", escribía en Twitter. Y es que el presentador aclaró que después de compartir 260 programas con Pablo Díaz ahora le daba miedo porque "se quedaba solo".

Ante estas imágenes, el protagonista, Pablo Díaz, se ha deshecho en elogios hacia el presentador de Pasapalabra, asegurando que es el mejor presentador que hay en televisión: "Nunca me cansaré de decirlo. Eres el mejor presentador que hay en toda la televisión y además de eso, una de las mejores personas del mundo. Ni 50 botes como el de ayer me harían sentir lo que me hizo sentir tu abrazo", escribía.

#Pablerto is real! Aún soñando, Pablo �� — Roberto Leal (@RobertoLealG) July 2, 2021

