Lluvia de críticas a Pablo Díaz por lo que ha dicho de Hacienda: "A mí, no lo sé..."

Pablo Díaz está de celebración. Tras 260 programas luchando por el bote de 'Pasapalabra', el joven de 24 años consiguió hacerse con el ansiado premio este jueves. Un bote de 1.828.000 millones de euros, con lo que se convierte en el concursante con el tercer premio más alto de la historia del programa. El mayor premio se obtuvo en 2007, cuando el concursante consiguió 2.190.000 euros.

Uno de los primeros medios a los que ha podido atender el ya millonario ha sido BLUPER, donde ha valorado la dificultad del rosco que le ha permitido conseguir el gran premio. "Era igual de difícil que los otros 259 que he hecho. A mi juicio tenía cuatro palabras difíciles, como todos los roscos", ha asegurado Díaz. "Se alinearon los astros", ha indicado.





"Yo no tenía pálpito de nada porque, para mí, era comenzar una semana más en el programa. Hay un punto en el que llegas a una rutina en la que, evidentemente, siempre concursas para ganar el bote, pero nunca dices: 'Este es el programa, lo intuyo'. No, cada día es un programa más", ha reflexionado el ganador de 'Pasapalabra', que a lo largo de los 260 semanas en los que ha luchado por el premio ha conseguido hacerse con el cariño del público.

Hacienda, la otra protagonista del bote

Si bien es cierto que Pablo Díaz ha conseguido hacerse con el gran premio del rosco de 'Pasapalabra', uno de los asuntos que más ha indignado a muchos en las redes sociales es la cantidad que se llevará el Ministerio de Hacienda: 870.000 euros del total que ha ganado el concursante. Algo que Díaz ha criticado: "Me parece justo que se lo cobre a una persona que gane esa cantidad todos los años. Ahora bien, que una persona cobre de una vez 1.828.000 euros y ya nunca más, no lo sé".





"Algunas personas pensarán una cosa y otras, yo no voy a mojarme, pero sí pondría de manifiesto que no es lo mismo ganarlo un año que todos los años siempre", ha añadido el ganador, que no ha querido insistir más en este asunto.

Lluvia de críticas en redes sociales

Unas declaraciones que los usuarios de las redes sociales no han dejado pasar por alto y han criticado muy duramente. "Tonto no es", ha sido uno de los mensajes que ha recibido el ganador de 'Pasapalabra'. "Eso ya lo sabías cuando fuiste al concurso. Paga", ha escrito otra persona.

"La mentalidad del progre resumida en una frase", ha escrito otro usuario.

