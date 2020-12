Los retos de Pilar Rubio son una de las secciones más esperadas del programa "El Hormiguero", que presenta Pablo Motos en Antena 3. Esta semana, la madrileña tenía un as en la manga con el que sorprendería incluso a su jefe. La modelo realizó un Quick Change , que consiste en cambiarse de vestuario a toda velocidad. Hasta ocho veces se cambió en solodos minutos.

Pilar entraba en el plató acompañada de Lucía Rivera, especialista en Quick Change y una de las más reconocidas a nivel mundial. Todo estaba preparado. El reto empezaba con Pilar Rubio vestida con un traje de Piolín, y entonces su mentora empezó a agitar una manta amarilla. En solo unos instantes, las dos se había cambiado de vestido ante el público.

"PURA MAGIA"

Solo unos segundos después y con la única ayuda de un biombo,Pilar Rubio volvía a cambiarse de ropa. En los pocos segundos que tardó en recorrerlo, la madrileña consiguió ponerse un colorido vestido. Después, Lucía Rivera le lanzaba un vestido que estaba colgado de una percha, que Pilar se puso antes de que los espectadores pudieran reaccionar.

Pero Pilar todavía tenía más sorpresas. Después se metió detrás de una tela negra y por arte de magia la vimos vestida con un traje verde. Y así fue como la mujer de Sergio Ramos pasó del corto al largo, del más atrevido al más casual, de los más ceñidos a los más llamativos, una y otra vez, ante la mirada atónita de todos.

EL MISTERIO, SIN DESVELAR

Cuando tterminó el show, Pablo Motos se dirigió hacia Pilar para elogiar el truco con el que había conseguido tener a todo el público ensimismado: "¡Bravo! ¡Maravilloso! Eres la mejor y no tengo ni idea de cómo lo has hecho". La modelo sí lo tenía claro, y no dudó en deshacerse en elogios ante su profesora, Lucía Rivera: "Es la mejor del mundo en Quick Change. Ella es la artífice de todo junto a Raúl Alegría".

Sin duda, un truco de magia que Pilar no desveló ni siquiera a Pablo Motos, a quien le dijo: "Sin ellos no sería posible y no voy a decir cómo se hace, evidentemente, es magia".

También te podría interesar:

La imagen más guerrera y sexy de Pilar Rubio y su mensaje a Sergio Ramos​

Descubre la saludable receta de pasta que ha incluido Pilar Rubio en su dieta y no conocías​

La romántica declaración de Sergio Ramos que ha dejado sin palabras a Pilar Rubio​