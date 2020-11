La imagen más guerrera y sexy de Pilar Rubio y su mensaje a Sergio Ramos

Cualquier cambio de look le sienta bien a Pilar Rubio. La presentadora del programa "El Hormiguero", que presenta Pablo Motos y donde Pilar se supera con cada reto. Ahora, nos ha sorprendido a todos con la imagen más guerrrera y sexy que habíamos visto hasta ahora. La mujer de Sergio Ramos ha querido compartir esta fotografía en las redes sociales.

Además, le ha mandado un mensaje a su marido, el futbolista del Real Madrid. Con estas palabras se dirigía Pilar a Sergio: "Oye, pues un cambio de look no me vendría mal... ¿qué opinas mi amor?" Un mensaje lleno de cariño con el que la actriz madrileña volvía a demostrar la enorme complicidad que tiene con su pareja.

SERGIO RAMOS RESPONDE

El deportista no tardaba en contestarle con unas palabras que demuestran lo enamorado que está de Pilar. "Todo te queda bien, pero avísame si vienes con las armas a casa. Te quiero, mi vida. Cambia por fuera, pero no cambies por dentro".

La última declaracíon de amor de la pareja en las redes sociales, la vivimos el pasado 12 de octubre. Era el santo de Pilar y el futbolista quiso entonces felicitar a Pilar Rubio por el día de su santo, el día del Pilar, con una romántica celebración. "Te quiero con locura"

Con motivo del Día del Pilar, el futbolista del Real Madrid le dedicó una preciosa declaración de amor a su mujer con motivo de su santo, que no han podido celebrar juntos por encontrarse Ramos concentrado con la Selección Española de Fútbol."No se trata solo de felicitar el santo, sino de felicitar vida y agradecer amor. Gracias, mi vida @pilarrubio_oficial, por ser tú, ser conmigo y ser con nuestra familia. Te quiero con locura. Happy saint day, my love! Love you to pieces!" ha escrito en redes el futbolista.

Inmensamente felices de poder presentaros a Máximo Adriano.

Ha nacido a las 18:56 h y ha pesado 3,270 kg.

Gracias por estar siempre, @SergioRamos. ¡Te quiero! ❤��❤ pic.twitter.com/FLJQqyyDRa — Pilar Rubio (@PilarRubio_) July 26, 2020

La pareja contraía matrimonio el 15 de junio de 2019, 400 invitados. La boda se celebraba en lacatedral de Sevilladespués de siete años de noviazgo. La celebración tuvo lugar en la finca del central del Real Madrid situada en Bollullos de la Mitacióny asistieron unos 400 invitados. Los invitados disfrutaron del banquete nupcial a cargo del chef malagueño Dani García.

Pilar y Sergio tienen tres hijos en común y es una de las parejas más sólidas de la esfera pública. Su último hijo, Máximo Adriano nacía el pasado 26 de julio.

También te puede interesar:

La romántica declaración de Sergio Ramos que ha dejado sin palabras a Pilar Rubio

Descubre la saludable receta de pasta que ha incluido Pilar Rubio en su dieta y no conocías

Así ha sido el cambio de look de Pilar Rubio pasando de ser morena a rubia