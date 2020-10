La romántica declaración de Sergio Ramos que ha dejado sin palabras a Pilar Rubio

El futbolista del Real Madrid, Sergio Ramos, ha mostrado en varias ocasiones que es un romántico empedernido, algo que a pesar de su imagen de "chico malo" con su barba y sus tatuajes, no duda en sacar a la luz públicamente. Y es que cada vez, lo hace más a menudo, mostrando su lado más tierno con su mujer, Pilar Rubio, ya que ambos están viviendo uno de los mejores momentos de su vida.

La última muestra del amor que el futbolista profesa por su mujer, la hemos visto en redes sociales en las últimas horas. Ramos ha querido felicitar a Pilar Rubio por el día de su santo, el día del Pilar, con una romántica celebración.

"Te quiero con locura"

La pareja se encuentra disfrutando de su pequeño, Máximo Adriano, que nació hace dos meses y medio y que ha llegado para completar la familia numerosa que han formado con Sergio Jr, Marco y Alejandro.

Con motivo del día del Pilar, el futbolista del Real Madrid ha dedicado una preciosa declaración de amor a su mujer con motivo de su santo, que no han podido celebrar juntos por encontrarse Ramos concentrado con la Selección Española de Fútbol."No se trata solo de felicitar el santo, sino de felicitar vida y agradecer amor. Gracias, mi vida @pilarrubio_oficial, por ser tú, ser conmigo y ser con nuestra familia. Te quiero con locura. Happy saint day, my love! Love you to pieces! ❤��❤ R'n'R ❤��❤" ha escrito en redes el futbolista.

La presentadora de televisión ha respondido también a su marido con una romántica declaración: "Muchísimas gracias mi amor @sergioramos . Los pequeños detalles, las miradas, las caricias y los gestos son los que hacen grande el amor. Te echamos muchísimo de menos. Te quiero ❤️Rn’R❤️"

Pilar Rubio no perdona ni el día de su santo

A pesar de no poder pasar el día de su santo con su marido y de ser fiesta nacional, la presentadora comenzaba su día entrenando y haciendo Kick Boxing, como nos mostraba en sus redes sociales.

"¡Buenos días! Gracias por todas las felicitaciones que estoy recibiendo ��. Me hace muchísima ilusión ��. @david_kick_boxing Seguimos entrenando para mejorar mi técnica poco a poco. Eso sí, con nuestras PCR hechas. ¡Disfrutad tocayas!" escribía Pilar Rubio, acompañando el vídeo resumen de su entrenamiento.

Pilar Rubio tendrá que esperar aún para celebrar su onomástica junto a Sergio Ramos, ya que el defensa jugará de nuevo esta noche con la selección un partido contra Ucrania en el marco de la Liga de las Naciones, que podrás seguir en directo, en Tiempo de Juego.

