Muere un hombre de 35 años al perder el control de su motocicleta en Sevilla
Es la cuarta persona que fallece en accidente de moto esta semana en la provincia de Sevilla
Andalucía - Publicado el
1 min lectura
Un hombre de 35 años ha fallecido esta madrugada tras sufrir un accidente de moto en el barrio sevillano de Nervión. El siniestro se produjo pasadas las tres de la mañana en la confluencia de las avenidas Eduardo Dato y San Francisco Javier, al perder el control del vehículo.
La Policía Local se ha hecho cargo de la investigación y mantuvo desvíos de tráfico en la zona hasta el levantamiento del cadáver.
"La Audiencia provincial respalda a Peinado: Begoña empleaba Moncloa para su negocio"
Cristina L. Schlichting
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h