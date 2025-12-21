COPE
Muere un hombre de 35 años al perder el control de su motocicleta en Sevilla

Es la cuarta persona que fallece en accidente de moto esta semana en la provincia de Sevilla

Lugar del accidente

Redacción COPE Andalucía

Andalucía - Publicado el

1 min lectura

Un hombre de 35 años ha fallecido esta madrugada tras sufrir un accidente de moto en el barrio sevillano de Nervión. El siniestro se produjo pasadas las tres de la mañana en la confluencia de las avenidas Eduardo Dato y San Francisco Javier, al perder el control del vehículo. 

La Policía Local se ha hecho cargo de la investigación y mantuvo desvíos de tráfico en la zona hasta el levantamiento del cadáver.

