Muere un hombre de 35 años al perder el control de su motocicleta en Sevilla

Un hombre de 35 años ha fallecido esta madrugada tras sufrir un accidente de moto en el barrio sevillano de Nervión. El siniestro se produjo pasadas las tres de la mañana en la confluencia de las avenidas Eduardo Dato y San Francisco Javier, al perder el control del vehículo.

La Policía Local se ha hecho cargo de la investigación y mantuvo desvíos de tráfico en la zona hasta el levantamiento del cadáver.