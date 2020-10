El tajante motivo de Juan Muñoz para atacar al Gobierno de Sánchez por el estado de alarma

El humorista Juan Muñoz, conocido por su papel durante el dúo humorístico 'Cruz y Raya' junto con su compañero José Mota, ha explicado este lunes en 'Cuatro al día' los motivos que le llevaron a pronunciar unas palabras polémicas en las redes sociales hace escasos días. "Prefiero morir de asco, que de covid", dijo Muñoz, lo que ha provocado la reacción de las redes sociales.

El humorista andaluz, pese a haber pronunciado unas palabras de las que ahora se retrae, ha querido dejar claro su disconformidad con las nuevas medidas aprobadas este domingo en el Consejo de Ministros extraordinario celebrado el pasado domingo y ha querido explicar los verdaderos motivos que le han llevado a pronunciar dichas palabras.Según le ha explicado a Joaquín Prat en Cuatro, esta era una manera forma de defender a la hostelería, donde Muñoz tiene a grandes amigos que se han visto afectados por las restricciones que han entrado en vigor.

Las polémicas de las palabras de Juan Muñoz

"Los locales de ocio nocturno cerrados, ¿por qué? Si en los locales de ocio nocturno tienen unos seguratas que están controlando que la gente no fume, que la gente no tome drogas, que la gente no se pelee... ¿Cómo no van a controlar que la gente no se limpie las manos y no está con mascarilla?", se ha preguntado Muñoz, que no entiende hasta qué punto pueden ser efectivas las medidas aprobadas en el consejo de ministros y que cada CCAA deben aplicar.

Juan dijo en sus redes: "Prefiero morir de covid que de asco"

https://t.co/w5Xmg9vhsG — Cuatro al día (@cuatroaldia) October 26, 2020

No en vano, el titular que ofreció ha generado mucha polémicas en redes sociales, especialmente entre los familiares afectados por la covid-19, que después de haber escuchado estas palabras se ha sentido molesto y han pedido perdón por la polémica causada.

"Quiero pedir disculpas públicamente por el titular que di. Me pilló en caliente porque tengo muchos amigos hosteleros que se están viendo en la ruina y lo que pretendía era defender a un gremio que ha hecho un gran esfuerzo económico por cumplir las normas. Sin embargo, muestro todos mis repletos por aquellos que han muerto de esta maldita enfermedad, y yo me incluyo porque también tengo contactos cercanos que la han sufrido", ha explicado. En este sentido, Muñoz ha explicado que no ha sido solo el sector hostelero el que se encuentra en un mal momento, el mundo de la cultura es uno de los grandes afectados en nuestro país por la pandemia.

También te puede interesar

Juan Muñoz, de Cruz y Raya, habla alto y claro contra el Gobierno: "Nos están colapsando"

La dura crítica de Juan Muñoz, de ‘Cruz y Raya’, a Fernando Simón: “Es el muñeco de José Luis Moreno”