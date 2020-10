Juan Muñoz, de Cruz y Raya, habla alto y claro contra el Gobierno: "Nos están colapsando"

A unas horas de que se vuelva a declarar el estado de alarma en España, los ánimos están a flor de piel. Las críticas contra el Gobierno no dejan de sucederse, y más en las redes sociales. Allí, anónimos y famosos muestran sus opiniones sobre la gestión de la pandemia. Entre las que mandan las críticas, como la que ha querido compartir Juan Muñoz a través de un vídeo en su perfil de Twitter.

Juan Muñoz habla alto y claro contra el Gobierno

El humorista catalán, conocido por haber integrado el dúo cómico Cruz y Raya junto a José Mota, se ha mostrado muy duro con el Ejecutivo. “En defensa de todas las personas que se ganan la vida en los comercios cara el público. Estoy hablando de tiendas, restaurantes, locales de ocio, teatros, ferias. Personas que siempre han respetado las normas de seguridad que se han impuesto”, arranca su discurso.

Al igual que ocurrió en su día con la prohibición de fumar en los bares (ejemplo aportado por Muñoz), “al respecto del Covid, todo el mundo ha procurado, para poder seguir trabajando y haciendo su actividad, adaptar sus negocios a la puñetera pandemia”.

Sin embargo, las restricciones no contentan del todo al cómico. Empezando por el hecho de que los geles hidroalcohólicos huelen “fatal” y siguiendo por el hecho de que los locales de ocio nocturno estén cerrados, cosa que Muñoz no entiende. “¿Por qué? Si en los locales de ocio nocturno tienen unos seguratas que vamos, esos están controlando que la gente no fume, que la gente no tome drogas, que la gente no se pelee. ¿Cómo no van a controlar que la gente no se limpie las manos y no esté con mascarilla?”, se pregunta.

"Esto no puede ser"

Los “señores del Gobierno” se llevan la siguiente reprimenda: “Ustedes están cerrando, privando a las personas que se están ganando la vida, ¿eh? Están privando cuando estas personas siempre han defendido las normas, siguen pagando impuestos aunque no puedan trabajar y tal. Y ustedes les van a cerrar, les colapsan sus negocios. Nos están colapsando. Y entonces esto no puede ser, no puede ser”.

Muñoz continúa con una advertencia para nuestros políticos. “Si se cierran los locales, los chavales irán a la calle y harán el botellón en la calle. No nos sorprendamos. Abramos los locales de ocio nocturno y verán como allí se les controla”, asevera.

Para sentenciar, con mucha rotundidad: “¿Nos ponen toque de queda? Pero vamos a ver, ¿saben lo que les digo? Sinceramente, ¡prefiero morirme de Covid que de asco! ¡Y me están matando de asco!”.