Mejores salarios y mayor oferta de empleo: hacia un nuevo sistema funcionarial en Andalucía

Los funcionarios andaluces han estado 38 años trabajando bajo una norma que llevaba en vigor desde 1985. Hasta 2023, no se aprobó la nueva Ley de Función Pública de Andalucía, que está dando respuesta a algunas de las demandas históricas de los trabajadores andaluces de la administración pública.

Entre esas demandas, destacan procesos de oferta de empleo más organizados y abiertos, un sistema más controlado de promoción y traslado del personal, o una mejora de la conciliación laboral apoyada en el teletrabajo. Hasta la fecha, la Junta ha aprobado dos decretos: el que regula la entrada en la administración pública de los funcionarios y la gestión del trabajo previo de los opositores, y el que ordena el desarrollo profesional de los empleados públicos (promoción y traslado), a través de un concurso abierto de forma permanente en el que todas las consejerías pueden publicar sus ofertas de vacantes en cualquier momento.

Sin embargo, la nueva ley aún está en proceso de implantación. "No queremos ni un funcionario de más ni uno de menos, queremos unas plantillas adecuadas. A veces fallan las herramientas, o la normativa que regula el procedimiento. Pero, en la mayoría de los casos, lo que ocurre es que falta personal”, explica a COPE Manuel Moreno, secretario de Negociación de CSIF Andalucía.

La región andaluza cuenta con, aproximadamente, 50.000 trabajadores que dependen de la Administración general de la Junta. "Las ofertas de empleo público han sido raquíticas durante muchos años. Había una tasa de reposición que impedía que se cubriera el 100% de las plazas que se quedaban vacantes. Con la crisis de 2012, esto empeoró. Y ha llevado precisamente a que envejezca la plantilla”, explica a COPE Isabel Pacheco, presidenta del sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF Andalucía.

Es una afirmación avalada por los datos: de los 50.000 funcionarios andaluces en activo, el 40% se jubilarán entre el 2025 y el 2030. "Por tanto, vamos a ser una administración muy agresiva en la captación de talento. Necesitamos que se incorporen personas jóvenes", afirma el consejero de Justicia, Función Pública y Administración Local, José Antonio Nieto.

El sector público del empleo andaluz ha ido modificándose con el tiempo. En la década de los 80, cuando se creó, el perfil más demandado giraba en torno a un sistema burocrático en formato físico: puestos de secretaría, auxiliares o mecanógrafos. Ahora, la administración necesita agilidad tecnológica y, por tanto, un perfil de trabajador familiarizado con la revolución de las denominadas "TIC".

"Quienes se incorporen a la administración pública andaluza deben saber que vamos a pedir unos conocimientos mínimos en materia tecnológica, deben entender que nuestro entorno de trabajo es digital", asegura Nieto. En este sentido, aboga el consejero por un aumento de ingenieros en telecomunicaciones y expertos en informática para "arreglar las averías del sistema que se producen o para protegernos de ciberataques".

Sindicatos y administración ya han iniciado las negociaciones para sacar adelante un sistema que permita evaluar, con claridad, el trabajo de los empleados públicos. “Vamos a exigir, en esta negociación, que los criterios de evaluación sean muy claros, que sean objetivos, comunicados claramente al trabajador previamente, y que se premie a quien, en cantidad y calidad, desempeñe una función adecuada”, explica Manuel Moreno, de CSIF Andalucía.

Esa es la dirección en la que asegura estar trabajando la Junta de Andalucía, a través de un sistema de puntos: "Se premiará al trabajador que presente una evaluación positiva con mejoras en el desarrollo profesional. Por el contrario, si la evaluación es negativa, deberá someterse a un proceso de formación allá donde presente más carencias", ha asegurado Nieto.

La pandemia revolucionó la presencialidad en el trabajo. Demostró que hacerlo a distancia, lejos de la oficina, era posible en determinados ámbitos. Desde entonces, tanto la empresa pública como la privada han generado opciones que han incluido el trabajo desde casa, a distancia, o fórmulas híbridas.

El nuevo decreto de la Junta para el teletrabajo, que ya está publicado y expuesto al sector público para su negociación, "va a venir a aportar transparencia y concreción a una modalidad que ya existe", ha añadido Isabel Pacheco. La propuesta actual incluye la posibilidad de teletrabajar dos días e incluso tres a la semana si la evaluación del desempeño es positiva.

Un ejemplo de éxito es el de Beatriz, trabajadora en el servicio de contratación del Instituto Andaluz de la Mujer. Teletrabaja un día a la semana desde el año 2022. "La administración ha dado un salto enorme en su digitalización. Y eso permite poder acceder a todos los documentos desde el lugar en el que estés, el trabajo no cambia. Además, la propia Junta aporta el material necesario para trabajar", explica. Los lunes, por tanto, aprovecha para poder hacerse cargo de sus hijos desde primera hora de la mañana.

"Creo que la persona que se escaquea de su puesto de trabajo, lo hace siempre. Teletrabaje o no. Y lo mismo ocurre con el que sí trabaja adecuadamente. Además, el teletrabajo se puede medir y se mide, no creo en esa visión de pensar que por no ir a la oficina, no estás cumpliendo con tu deber", matiza.