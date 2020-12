Lourdes Montes, la mujer de Fran Rivera, desvela su verdadera relación con Eva González

Desde que Fran y Cayetano Rivera decidieran compartir sus vidas con Lourdes Montes y Eva González respectivamente, creció el interés mediático por conocer cómo era la relación entre las cuñadas.

Desde entonces, han surgido muchas hipótesis al respecto. Ahora, la esposa de Fran Rivera ha vuelto a ser preguntada por su relación con la que fuera Miss España.

"NO, NO SOMOS AMIGAS"

Lourdes ha desmentido que alguna vez haya existido mala relación entre ellas. "Nunca nos hemos llevado mal. Es más, nunca hemos tenido un problema", y ha asegurado que no sabe por qué saltó esa noticia cuando nunca ha habido motivos para ello.

La relación entre las cuñadas siempre ha traído cola. En 2019, la presentadora de "La Voz" se mostraba rotunda sobre la relación que mantenía entonces con Lourdes Montes: " No, no somos amigas, evidentemente vivimos en ciudades distintas, pero tenemos una relación buenísima". Y terminaba con un tono un tanto molesto al que no nos tiene acostumbrados: "Vamos a relajarnos todos un poco con el tema".

"NO PROCEDE QUE VENGA A MI BODA"

La supuesta mala relación entre ambas podría venir de 2014.Cayetano y Eva atravesaban una crisis, por lo que Lourdes decidió no invitarla a su boda religiosa con Fran. La novia aclaraba el tema con unas palabras que podrían no haber sentado nada bien a la modelo: "Vino a la boda civil porque era novia de Cayetano. Ahora no procede que venga a mi boda".

De hecho, cuando nació Francisco, el hijo de Lourdes y Fran, Eva tardó en ir a conocerlo. Entonces la presentadora aseguraba que no había podido ir debido a su apretada agenda de trabajo, ya que estaba grabando Masterchef, el reality que emite Televisión Española: "No he podido ir a verlo, estoy en plenas grabaciones. Lo he visto por fotos, pero estoy deseando de darle un achuchón".

LA GRAN ILUSIÓN DE AMBAS

Ahora, Lourdes se ha referido incluso a la herencia de Paquirri, queIsabel Pantoja no habría querido entregar a los hijos mayores del diestro: "A mí me haría muchísima ilusión ver esas cosas en mi casa y en la de Cayetano, mucha". Una ilusión que seguro comparte con su cuñada Eva González.

